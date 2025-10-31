百大旅美台將》倪福德攬使命感 被兄弟痛罵也要旅美

倪福德（資料照，美聯社）

記者羅志朋／專題報導

2008年中職爆發假球案，米迪亞暴龍、中信鯨相繼解散，中信左投倪福德在同年底中職特別選秀獲兄弟象第1指名，他放棄加盟改與美職老虎簽約，當時兄弟領隊洪瑞河痛批他，「謊話連篇，有被耍的感覺。」隔年倪福德成為第1位從中職成功挑戰大聯盟的台灣球員，兩年生涯累計出賽58場戰績0勝1敗、防禦率4.33。

「當年去美國風波鬧得滿大的。」倪福德說，勞方想法與資方不同，每個人要走的路也不一樣，當時考慮很久，決定把握得來不易的旅美機會，「當年中職受假球簽賭案影響，形象很差，我想告訴全世界，台灣棒球水準並不是他們所想的那樣，足以與世界好手匹敵。」

倪福德透露，效力第2年被改投球動作，花很長時間適應，加上老虎簽下澳洲籍左投湯瑪仕（後效力兄弟象），球團告訴他大聯盟只需2名左投，出賽空間遭壓縮，他因是新人遭下放，機會愈來愈少。

想對世界證明台棒水準

倪福德大聯盟旅程短暫而絢爛，他說赴美沒多久就上大聯盟，完全超乎預期，初登板K掉強打吉昂比，至今記憶猶新，「我想證明不是留在中職就不好，從中職投出好成績，再拚大聯盟也是不錯的路。」

