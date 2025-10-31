自由電子報
道奇被逼急了 3武士G6醞釀同場登板

2025/10/31 05:30

山本由伸（路透）山本由伸（路透）

藍鳥搶下G5聽牌 奪冠率逾7成

道奇在主場被聽牌，明天G6踢館藍鳥，日本投手三本柱將待命登板。（法新社）道奇在主場被聽牌，明天G6踢館藍鳥，日本投手三本柱將待命登板。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕藍鳥施奈德轟出首局首打席首球全壘打，2球之後小葛雷諾也開轟，耶薩維奇先發7局只失1分，飆出破新人紀錄的12次三振，6：1輕取道奇，世界大賽取得3勝2敗的聽牌優勢，明天G6將回到多倫多挑戰暌違32年的世界大賽冠軍，道奇日本投手三本柱將全員待命。

佐佐木朗希（路透）佐佐木朗希（路透）

山本明先發

大谷、佐佐木牛棚待命

在7戰4勝制的大聯盟季後賽史上，客場拿下第5戰勝利而取得領先的27支球隊，有20隊順利封王，奪冠比例74.1%。背水一戰的道奇，第6戰將由山本由伸先發，大谷翔平和佐佐木朗希則在牛棚待命，有機會首度看到3名日本投手同場登板，護航道奇續拚2連霸。

山本在第2戰投出完投勝，只被擊出4支安打失1分。第3戰打到第18局時，山本一度在牛棚熱身，所幸比賽在該局結束，山本可以休息5天後再度先發救道奇。山本不只今年投出季後賽24年來首見的連2場完投，生涯8場季後賽有6場自責分不超過2分。

道奇總教練羅伯斯表示，還沒有和大谷討論過，先過第6戰，如果需要第7戰，所有投手都將待命，大谷若可以投，當然都會是選項。「不論第6戰、或是可能的第7戰，我們都將全力以赴，拭目以待。」

大谷在第4戰先發吞敗後就表示，要看世界大賽戰線打到哪裡，若有需要，也會隨時作好再登板的準備。

大谷大聯盟生涯從未救援出賽，他曾在2023年經典賽冠軍戰對美國投最後1局，面對當時的天使好友楚奧特投出再見三振。而在道奇輸掉第5戰之後，大谷第6、7戰都將待命。

佐佐木則是道奇最穩定的牛棚投手，季後賽出賽8場，防禦率0.93，拿下1中繼、3救援。昨天G5先發6.2局掉5分吞敗的史奈爾也表示，若有需要，願意再度登板。

