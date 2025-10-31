自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

徐若熙潛在買家 軟銀封王

2025/10/31 05:30

軟銀擊敗阪神，奪得隊史第12座日本大賽冠軍。（產經新聞提供）軟銀擊敗阪神，奪得隊史第12座日本大賽冠軍。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕軟銀鷹昨晚在日本大賽第5戰靠柳田悠歧8局上的追平2分砲殺進延長賽，野村勇在11局上致勝轟，終場以3：2擊敗阪神虎，系列賽4勝1敗，奪下相隔5年的隊史第12座日本大賽冠軍，明年2月也將訪台交流賽。

軟銀鷹已訂於明年2月25日於台北大巨蛋對戰中信兄弟、26日挑戰經典賽台灣隊，台灣球迷將可一窺新科日本一冠軍的「鷹」實力。

日媒估價碼 逾500萬美元

台日職棒交流日益頻繁，日媒昨更雙雙報導軟銀瞄準徐若熙、西武鎖定林安可的消息。若兩人都順利赴日，徐若熙因有美日多隊爭奪，據悉價碼不但篤定超車2018年王柏融的400萬美元，甚至會超出500萬美元，寫下中職障礙。而林安可也有機會瞄準3年合約，且因為他在獅隊的生涯長達7年，考量獅隊在他身上付出的成本比古林睿煬更高，獅隊可望收到更優渥的轉隊費，連同選手薪資有望拚到300-350萬美元。

中職球星挑戰日職的前景，一位主跑日本火腿的日本記者就向本報表示，古林睿煬有可能成為陽岱鋼後的下一位台灣球星，並直言台灣選手在日職的存在感日益增加，「特別是古林和孫（易磊）的活躍，加上新庄監督大膽的使用方式，讓他們的注目度提升不少，我覺得這是很大的關鍵。」

古林證明即便是高中畢業出身的選手加入中職，只要在國內好好打拚，也能一圓旅外夢。如果徐、林也能接棒傳承，未來中職選手的視野也將會擴大，不再只把眼光放在國內成績。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中