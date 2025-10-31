徐若熙潛在買家 軟銀封王

軟銀擊敗阪神，奪得隊史第12座日本大賽冠軍。（產經新聞提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕軟銀鷹昨晚在日本大賽第5戰靠柳田悠歧8局上的追平2分砲殺進延長賽，野村勇在11局上致勝轟，終場以3：2擊敗阪神虎，系列賽4勝1敗，奪下相隔5年的隊史第12座日本大賽冠軍，明年2月也將訪台交流賽。

軟銀鷹已訂於明年2月25日於台北大巨蛋對戰中信兄弟、26日挑戰經典賽台灣隊，台灣球迷將可一窺新科日本一冠軍的「鷹」實力。

日媒估價碼 逾500萬美元

台日職棒交流日益頻繁，日媒昨更雙雙報導軟銀瞄準徐若熙、西武鎖定林安可的消息。若兩人都順利赴日，徐若熙因有美日多隊爭奪，據悉價碼不但篤定超車2018年王柏融的400萬美元，甚至會超出500萬美元，寫下中職障礙。而林安可也有機會瞄準3年合約，且因為他在獅隊的生涯長達7年，考量獅隊在他身上付出的成本比古林睿煬更高，獅隊可望收到更優渥的轉隊費，連同選手薪資有望拚到300-350萬美元。

中職球星挑戰日職的前景，一位主跑日本火腿的日本記者就向本報表示，古林睿煬有可能成為陽岱鋼後的下一位台灣球星，並直言台灣選手在日職的存在感日益增加，「特別是古林和孫（易磊）的活躍，加上新庄監督大膽的使用方式，讓他們的注目度提升不少，我覺得這是很大的關鍵。」

古林證明即便是高中畢業出身的選手加入中職，只要在國內好好打拚，也能一圓旅外夢。如果徐、林也能接棒傳承，未來中職選手的視野也將會擴大，不再只把眼光放在國內成績。

