TPBL吹判擺烏龍 收不回張宗憲7分鐘

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL福爾摩沙夢想家29日擊敗高雄海神開胡，此役除紀錄台發生烏龍，賽後海神一哥胡瓏貿也對比賽過程頗有微詞，聯盟昨公布懲處結果，將3位裁判停權2週，吹判品質再度引發討論。

此役張宗憲在第三節倒數8分5秒時吞下1次技術犯規，加上第二節的違反運動精神犯規，按照規定應該馬上離場，不過紀錄台人員與裁判都沒發現，他在倒數4分才被替換回到板凳席，期間還拿下3分，但直到此節最後1分鐘裁判才做出判決讓他離場，張宗憲因此多留在比賽7分鐘。

TPBL昨針對上述疏失召開懲處會議，最後決議海神主場紀錄台記錄員與助理記錄員停權兩週，期間不得執勤任何聯盟賽事，本場臨場技術委員及執法裁判宋明律、謝上謙、歐陽喻弦3人停權兩週，並予以計點扣分，納入後續執法考核。

不過，此役除了紀錄台的烏龍，裁判尺度也引發討論，除了海神總教練費雪在場上對吹判多次面露不悅，胡瓏貿賽後更意有所指表示，「這場比賽非常、非常難看，內容不是很好，大家自己去體會。」

裁判的執法品質近年多次引發討論，昨再度因上述事件浮上檯面，TPBL副秘書長陽和平表示，祭出懲處希望能達到警惕效果，確保未來相關問題不再發生，聯盟也會持續致力於裁判的培養與相關教育訓練，全力提升整體吹判品質。

