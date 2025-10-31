自由電子報
體育 即時新聞

台大備戰UBA一級 挑難的路走

2025/10/31 05:30

台大男籃總教練林聯喜（左）率隊參加CBL邀請賽。 （記者陳志曲攝）台大男籃總教練林聯喜（左）率隊參加CBL邀請賽。 （記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／台北報導〕台灣大學籃球隊本季重返UBA公開男一級，團隊面臨更高強度的挑戰，總教練林聯喜表示，目標是希望比上次在一級多拿1勝，希望子弟兵「放開去打」。

台大男籃在113學年度UBA公開男二級成功闖進4強，自110學年度後重返一級舞台，由大三控衛葛浩宇擔任隊長，因為成員都是一般生，平時需兼顧課業，每週僅固定星期二、四兩天練球，僅能靠比賽累積經驗，除暑假征戰北市大盃，開學後則藉由CBL大學籃球主客場邀請賽以戰養戰，昨在主場面對輔仁大學以62：74敗下陣來。

台大男籃本季在CBL與UBA上季亞軍健行科大、季軍輔仁大學同組，提前適應一級強度，林聯喜指出，在遇到更高強度的比賽後，團隊陸續出現傷兵，只能希望在UBA開打前，成員能陸續恢復健康，調整至最佳狀態。

台大上季在一級拿下2勝，林聯喜表示，這次希望可以多拿1勝，3勝可能就有保級機會，只是台大這次在第一階段賽事就會碰上6支上季8強的勁旅，每場預料都是硬仗，林聯喜期許團隊放手一搏，「得失心不要太重，不要想太多，放手去打，無論落後多少分都要在防守上展現拚勁。」

