湖人雙星掛傷 灰狼以為討到便宜

2025/10/31 05:30

里維斯（右二，美聯社）里維斯（右二，美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕湖人雙星詹姆斯、東契奇持續因傷缺陣，但「鄉村曼巴」里維斯昨挺身而出，不僅繳出全隊最高28分、16助攻，還在最後關頭投進絕殺球，助隊以116：115險勝灰狼。

即便少了雙星，湖人昨依舊能與灰狼抗衡，最多曾領先20分，但末節尾聲灰狼展開逆襲，迪文森佐、麥克丹尼爾斯輪流跳出，加上藍道在終場前10.2秒放進超前2分，無奈最後關頭被里維斯成功突破，他在罰球線附近拋投絕殺灰狼。

湖人昨團隊命中率54.2%，里維斯繳出28分、16助攻，助攻平生涯新高，拉雷維亞攻下27分、8籃板次之；灰狼方面，藍道飆出全場最高33分，麥克丹尼爾斯進帳30分。

里維斯開季狀態絕佳，他日前在和國王一戰單場飆出51分，迄今5戰平均34.2分、10助攻，投籃命中率達到52.5%，而他這5場比賽已拿下171分、50助攻，成為湖人隊史首位開季前5場能攻下至少150分、50助攻的球員；另外他目前也位居聯盟得分榜第2、助攻榜第1。繳出亮麗表現，但里維斯歸功於教練團和隊友的信任，「尤其在有人受傷時，大家都能站出來，這真的很重要。」

