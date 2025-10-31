黃廼軒亞青運奪金 全中運氣到哭值了

黃迺軒（中）摘下亞青運金牌。（奧會提供）

從田徑轉換柔道 媽媽操盤成功

〔記者林岳甫／綜合報導〕來自運動世家的楊梅高中小將黃廼軒，在亞洲青年運動會男子柔道60公斤級一路過關斬將，為台灣柔道摘下首金，也是台灣代表團本屆第7面金牌，他的好表現讓啟蒙教練周鴻傑，及同樣為體育老師的媽媽皆深感驕傲。

黃廼軒國小為田徑隊，他爸爸是排球選手，媽媽為合球選手，周鴻傑透露，黃廼軒的媽媽是楊梅國中的體育老師，當初是媽媽讓他轉練柔道，「我想可能是我比較兇，比較管得動國中小朋友。」即使國中才起步略晚，黃廼軒相當自律且力求進步，休假會到學校自我加強，周鴻傑說，「從黃廼軒的個性、態度來看，我覺他能拿下這面金牌真的是實至名歸。」

黃廼軒在亞青運遇到的對手都不好對付，甚至身材都很相似，不過他依然英勇抗敵，其中4強、金牌戰都跟對手鏖戰至黃金得分制驚險獲勝。周鴻傑表示，「這次比賽真的不容易，每場都不好比，感覺廼軒後面已經沒什麼力，但他還是堅持住了！」

將近180公分的黃廼軒挾高度優勢，未來相當受到期待，周鴻傑則爆料，黃廼軒在國中、高中於全中運尚未拿過金牌，「他今年全中運，在高中組首度出賽，結果金牌戰輸給同校的學長，賽後氣到哭出來，就可以知道這小朋友真的很想贏，未來技術若能持續提升，絕對很有未來性。」

