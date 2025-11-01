自由電子報
體育 即時新聞

雙獅會10年收成 林安可旅日進入倒數

2025/11/01 05:30

統一獅林安可表達強烈旅外意願，目前傳出日職西武獅最有希望得標。 （資料照）統一獅林安可表達強烈旅外意願，目前傳出日職西武獅最有希望得標。 （資料照）

旅外FA期限11/10

中職年度三大獎入圍名單中職年度三大獎入圍名單

西武出線機率大

〔記者倪婉君／台北報導〕儘管尚未正式宣告，28歲統一獅強打林安可預料將行使旅外自由球員權利，且據可靠消息來源，他有望加盟的日職球隊就是西武獅，成為兩隊自2016年展開雙獅交流以來的「最大合作案」。今年申請期限至11月10日，獅隊領隊蘇泰安昨僅表示尚在進行中，林安可經紀公司則回應在期限內會做出決定。

林安可在2019年季中選秀獲獅隊第1指名，至今累計583場出賽繳出112發全壘打、打擊率2成87，本季23轟和73分打點都是全隊最多，也和樂天桃猿威能帝、中信兄弟羅戈共同入圍昨公布的年度最有價值球員大獎，足見他的價值。

統一季後留人

曾提出重談合約

獅隊年初才和林安可簽下薪資總值逾2千萬的3年合約，據悉在季後挑戰賽意外敗北的那一週，蘇泰安就當面表達希望他留隊，甚至合約可以重談的想法，只是他在大學階段就曾赴日測試，如今仍有濃厚旅外意願。

儘管有數支日職球隊在關注林安可，但目前可望出線的球隊，是今年團隊打擊率2成32在洋聯墊底的西武獅，兩隻台、日獅子在今年交流已邁入第10年，且獅隊投手教練潘威倫目前就在西武獅參與秋訓，預計待到11月18日。對於雙獅會，蘇泰安不排除未來邀請西武獅來台進行交流賽，但對於林安可有機會披上「新獅袍」的旅日相關問題，他則以進行中、基本上尊重球員意願，不願多做回應。

據中職規章，累計達3個球季的選手可取得旅外球員資格，在獲球團同意後可行使旅外球員權利，選手應於每年總冠軍賽結束日之隔日起算10個工作日內，以書面向所屬球團表達行使意願。聯盟已於週三公告味全龍徐若熙行使旅外球員權利，呼聲最高的軟銀鷹昨傳出提3年10億日圓（約2億台幣）合約網羅「龍之子」。

