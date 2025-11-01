溫安可與龍之子 不轟不相識

統一獅林安可有機會實現旅外心願。（資料照）

同年進中職

味全龍徐若熙宣告行使FA，傳出日職軟銀已出價網羅。（資料照）

也可能同年旅外

〔記者倪婉君／台北報導〕有望旅日的徐若熙在中職生涯挨的第1轟，就是拜林安可所賜，而今年大殺四方的威能帝，卻在季後挑戰賽挨林安可單場雙轟，這位擁有二刀流天賦的「混血王子」更在大學4年完全沒有練習打擊，卻能在中職第1個完整球季就拿下全壘打王。

徐若熙生涯挨9轟

林安可包辦2支

林安可在2019年季中選秀以投手身分獲獅隊在第1輪第4順位選進，徐若熙則在同年於第1輪第6順位獲龍隊挑走，但兩人並未在中職上演「強投對決」戲碼，因為林安可在2020年季前就被球團宣告「只打不投」，並於該季以32發全壘打在聯盟稱王，在2024年4月6日則從徐若熙手中開轟，也是對方挨的生涯首轟。徐若熙在中職生涯64場出賽共投305局僅挨9轟，林安可就占兩支，是唯一轟「龍之子」不只一次的男人。

威能帝本季以15勝和168次三振拿下投手雙冠王，不但是年度最有價值球員大熱門，更榮獲台灣大賽MVP，但他在季後挑戰賽先發時卻被林安可轟了兩次，足見「溫安可」的威力。

