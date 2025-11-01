輸球沒有明天 道奇今燃燒大谷

大谷翔平（中）昨在藍鳥主場練球備戰。（美聯社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕遭聽牌的衛冕軍道奇隊昨自由調整日全員自主訓練，包括大谷翔平戶外練狂敲14轟兼傳接球，備戰今作客多倫多的世界大賽第6戰，為將戰局逼至G7生死戰，道奇總教練羅伯斯不排除提前讓大谷後援的可能性，「我們會為了贏球不惜一切。」

山本由伸今將在世界大賽G6先發。（取自道奇官網）

道奇和藍鳥在洛杉磯結束第5戰，兩軍都搭乘包機飛行4000公里跨越國境和3小時的時差，加上先前打了18局大戰，累積不少疲勞。有別於道奇全隊都到球場練習，藍鳥隊主力選手並未現身，多數人以恢復疲勞為調整重點，跟道奇隊截然不同。羅伯斯認為，原本是採取自由參加練球的形式，結果沒人選擇休息，「大家都認為自己的工作還沒結束，展現很好的職業意識。」

請繼續往下閱讀...

不排除投1休2後援

道奇今派出山本由伸先發出戰高斯曼，由於輸球就沒有明天，預估休3天投G7的大谷翔平可能牛棚備戰，羅伯斯直言，「球隊正面臨淘汰的危機，這方面的討論是必要的。」只是大谷若後援登板投球，退場後要守備才能必須打擊，羅伯斯透露大谷今天不可能守備，但打到G7就會再討論各種可能性。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法