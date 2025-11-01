自由電子報
體育 即時新聞

TPBL》阿巴西拉警報 拿20分登天難

2025/11/01 05:30

阿巴西（資料照，TPBL提供）阿巴西（資料照，TPBL提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕被視為本季MVP熱門的阿巴西，今天對陣福爾摩沙夢想家要一甩前場的低迷手感，帶領中信特攻在主場新莊體育館挑戰近4場的第3勝。

阿巴西開季前後表現阿巴西開季前後表現

開季3場低迷

亟待證明身價

特攻今夏祭出5年合約綁定阿巴西，外界推估年薪高達2500萬元，成為本土「薪」一哥，而他也在熱身賽展現宰制力，場均攻下28分，並誓言在開季打出更好表現，只是目前打了3場例行賽沒有一場得分達20分，前一場對陣雲豹更只有10分、1助攻，表現並不符合身價。

由於變成各隊針對對象，阿巴西的出手次數銳減不少，從熱身賽的場均18次出手，例行賽只剩12次，前一場更僅有9次，讓他難有發揮空間，但他清楚這是得儘速克服的問題，不會為自己的不好表現找藉口，他表示，即使在場上沒有好的出手點，也該為隊友找到機會。

夢想家在馬建豪傷癒歸隊後，週三以完整陣容出擊，在張宗憲、蔣淯安、林俊吉領軍下成功結束3連敗，今對上特攻要乘勝追擊力拚2連勝，而這也將是兩隊本季首次對決。

另外，海神的9天5戰魔鬼賽程還未結束，今在主場迎戰台新戰神，要避免吞下3連敗。

