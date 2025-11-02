自由電子報
體育 即時新聞

G7千呼萬喚 大谷中3日登板

2025/11/02 05:30

9局下藍鳥敲出一支中外野長打，球正好塞進全壘打牆下方縫隙，經判定為場地二壘安打，藍鳥錯失逆轉戰局機會。 （美聯社）9局下藍鳥敲出一支中外野長打，球正好塞進全壘打牆下方縫隙，經判定為場地二壘安打，藍鳥錯失逆轉戰局機會。 （美聯社）

山本拯救道奇

薛哲（資料照）薛哲（資料照）

好投拚出殊死戰

道奇今與藍鳥決一死戰，外界推測道奇將推派大谷翔平先發。（法新社）道奇今與藍鳥決一死戰，外界推測道奇將推派大谷翔平先發。（法新社）

〔記者龔乃玠／台北報導〕山本由伸昨在背水一戰展現強心臟，繳出先發6局掉1分好投，率道奇以3：1力退藍鳥，世界大賽戰成3勝3敗，今天將迎來G7，美媒推測大谷翔平將相隔3天扛下先發投手，帶領道奇拚出隊史首次連霸。

道奇9局下在左外野手K.赫南德茲（右一）策動下，上演超狂再見雙殺。（路透）道奇9局下在左外野手K.赫南德茲（右一）策動下，上演超狂再見雙殺。（路透）

道奇3位武士昨首度在世界大賽同場亮相，寫下日本史上第一次，山本6局優質先發，進帳日本投手最多的季後賽生涯第6勝；大谷3局上獲故意四壞，串聯攻勢助隊單局攻下致勝3分；佐佐木朗希中繼1局無失分，9局下遭遇亂流，最終靠葛拉斯諾救火，加上左外野手赫南德茲的雙殺守備守下勝利。

山本由伸投出6局優質先發，率道奇續命。（美聯社）山本由伸投出6局優質先發，率道奇續命。（美聯社）

藍鳥薛哲就位

大谷可能短先發

有別於藍鳥宣布由3屆塞揚名投薛哲扛下先發投手，道奇預定G7先發的葛拉斯諾提前在昨登板，讓總教練羅伯斯還無法確認先發投手，僅說全員都做好上場的準備，「大谷是有可能，但還沒有確定。」

外界期待大谷複製2023年經典賽美日冠軍戰的夢幻劇本，以終結者身份守下奪冠瞬間的最後出局數，但在現行二刀流規則，大谷登板後援將失去DH資格，若沒收下比賽就必須守備才能打擊。

大谷在G4登板投93球6局掉4分，今年術後回歸第一年還沒有休3天再登板經驗，若先發可能是短局數出擊，羅伯斯指出，「2局、4局都有可能，要看本人在什麼時候投球會比較舒服。」

一旦大谷擔綱先發，佐佐木朗希有機會關門，他直言，這是今年最後一戰，一定全力以赴。

世界大賽暌違6年的G7，票價也一路飆漲，昨下午一度出現最便宜門票要價5萬台幣。而道奇將劍指隊史第9冠和首次連霸，及1998-20年洋基以來又有球隊連霸；藍鳥則瞄準暌違32年的隊史第3冠。

