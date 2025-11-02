TPBL》2洋1土盡到本分 特攻捍衛主場

特攻洋將內馬（中）飆出全場最高29分，率隊擊敗夢想家。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／新北報導〕內馬昨貢獻來台新高29分，阿巴西挹注本季最佳20分，兩人聯手幫助中信特攻以99：91成功捍衛主場，也讓福爾摩沙夢想家開季前5戰吞下4敗，在TPBL聯盟敬陪末座。

特攻首節一度領先18分，夢想家易籃後急起直追，在決勝節追到2分差，但阿巴西與馬可輪流跳出來止血，擋住對手的反撲，兩人也不吝互相讚美、歸功對方。馬可拿下20分有8分在末節，他透露，賽後向阿巴西道謝，「我覺得自己這場表現沒有太出色，要感謝他在攻守兩端的發揮。」

內馬飆29分

阿巴西進帳20分

阿巴西開季前3戰表現平平，昨是本季首度拿下20分，他表示，馬可關鍵時刻在內線帶給球隊很大的幫助，「勝利就是需要每個人都做好自己的工作。」

上季例行賽拿下第2的夢想家開季陷入低潮，一哥蔣淯安攻下17分是本土最佳，他認為，球隊必須透過每場比賽持續修正，才能避免重蹈覆轍。

另一場在高雄巨蛋的「雙神對決」，台北戰神在洛夫頓22分、7次助攻領軍下，加上雷蒙恩貢獻18分、14籃板，最終以110：105逆轉高雄海神，賞給海神3連敗。戰神總教練許皓程表示，這場在球的流動上更加出色，團隊不只依靠洋將火力，本土球員也都有所發揮，「下半場找回進攻節奏，也達到教練團的防守設定，是逆轉的關鍵。」

