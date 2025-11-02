三太子盃今開打 莊吉生獲強力奧援

三太子盃賽事創辦人暨太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝（左），頒發單打會內賽外卡給莊吉生。（大會提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕華國三太子國際男網挑戰賽今天將在北市網球中心開打，暌違6年重返國內職業賽的36歲老將莊吉生，將與許育修、吳東霖、黃琮豪、謝政鵬等地主好手捍衛主場榮耀，力抗日本西岡良仁、丹尼爾太郎、香港一哥黃澤林等強敵。

「有了老婆跟小孩加油，讓自己在場上更有能量！」莊吉生今年揮別傷勢重返賽場，昨特地抱著將滿周歲的寶貝兒子現身，單、雙打都獲大會外卡的他說：「第一次以爸爸身分在台灣打挑戰賽，別具意義。身體沒問題，目標當然是贏球，最好每天都能贏。」將來是否也讓兒子打網球，他則笑回，「這條路很辛苦，最好不要，真的太累了。但我希望他可以選個運動當興趣，像棒球、高爾夫之類，當然他看我打網球，應該也會接觸。」

三太子盃自2014年舉辦迄今，結合宮廟文化與在地元素，已成為頗具特色的職業賽事，太平洋網球發展基金會董事長廖裕輝也宣告好消息，明年將增加舉辦三太子盃女網賽，用實際行動支持國內女將，讓她們爭取更多積分，「其實我們女子球員的成績非常出色，屆時除了提供潛力新秀發揮舞台，也讓常年在國外奮戰的好手，有機會在球迷面前享受主場優勢。」

