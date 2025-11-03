東超》阿提諾再現猿氣 擊退馬尼拉電氣

阿提諾（右）繳出20分、17籃板，率領航猿擊退馬尼拉電氣，拿下2連勝。（領航猿提供）

聯手盧峻翔

合砍34分

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽小組賽，靠著阿提諾繳出20分、17籃板的強勢表現，加上一哥盧峻翔貢獻14分，最終以82：72擊退馬尼拉電氣，收下2連勝。

上季在東超拿下亞軍的領航猿，本季小組賽和琉球黃金國王、馬尼拉電氣和澳門黑熊同組。主帥卡米諾斯認為，本季東超從小組賽難度就非常高，尤其馬尼拉電氣戰力堅強，陣中有菲律賓歸化球員布朗利和「約旦KOBE」霍林斯傑佛森，實力不容小覷。

不過，昨布朗利並未出賽，戰力打折，領航猿也僅在首節小幅落後，靠著阿提諾強攻禁區帶領下順利超前，加上伯朗、盧峻翔等人的發揮，第3節一度領先20分，穩穩收下第2勝。

本季返台且瘦身有成的阿提諾，不只在東超有亮眼表現，他在PLG開季前兩戰場均16.5分、15.5籃板，獲選單週最佳球員。另外，伯朗貢獻18分、8籃板，盧峻翔14分、5籃板為本土最佳。

馬尼拉電氣方面，波多黎各國手羅梅羅豪取26分、17籃板，霍林斯傑佛森進帳22分、10籃板，無奈外線失靈，團隊三分球命中率僅14.3%，種下敗因。

