自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東超》阿提諾再現猿氣 擊退馬尼拉電氣

2025/11/03 05:30

阿提諾（右）繳出20分、17籃板，率領航猿擊退馬尼拉電氣，拿下2連勝。（領航猿提供）阿提諾（右）繳出20分、17籃板，率領航猿擊退馬尼拉電氣，拿下2連勝。（領航猿提供）

聯手盧峻翔

合砍34分

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿昨在東亞超級聯賽小組賽，靠著阿提諾繳出20分、17籃板的強勢表現，加上一哥盧峻翔貢獻14分，最終以82：72擊退馬尼拉電氣，收下2連勝。

上季在東超拿下亞軍的領航猿，本季小組賽和琉球黃金國王、馬尼拉電氣和澳門黑熊同組。主帥卡米諾斯認為，本季東超從小組賽難度就非常高，尤其馬尼拉電氣戰力堅強，陣中有菲律賓歸化球員布朗利和「約旦KOBE」霍林斯傑佛森，實力不容小覷。

不過，昨布朗利並未出賽，戰力打折，領航猿也僅在首節小幅落後，靠著阿提諾強攻禁區帶領下順利超前，加上伯朗、盧峻翔等人的發揮，第3節一度領先20分，穩穩收下第2勝。

本季返台且瘦身有成的阿提諾，不只在東超有亮眼表現，他在PLG開季前兩戰場均16.5分、15.5籃板，獲選單週最佳球員。另外，伯朗貢獻18分、8籃板，盧峻翔14分、5籃板為本土最佳。

馬尼拉電氣方面，波多黎各國手羅梅羅豪取26分、17籃板，霍林斯傑佛森進帳22分、10籃板，無奈外線失靈，團隊三分球命中率僅14.3%，種下敗因。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中