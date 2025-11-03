總統盃圓夢決戰 賴︰明年更盛大更刺激

賴清德總統、運動部長李洋、TPBL會長莊瑞雄等人出席總統盃總決賽，會後與獲獎選手合影。（記者陳逸寬攝）

台中黑色閃電封王

北市大熊讚封后

〔記者粘藐云／台北報導〕總統盃3對3籃球賽昨進行最終決戰，總統賴清德、運動部長李洋特別親臨現場觀賞公開男、女子組冠軍戰，並擔任頒獎嘉賓。最終公開男子組由台中黑色閃電封王，女子組則由北市大熊讚奪冠。

總統盃總決賽昨因天候不佳改到弘道國中體育館進行。賴總統表示，感謝李洋率領運動部把第一屆比賽辦得如此順利，希望明年可以辦得更盛大、刺激。

台中黑色閃電球員周政佑昨投進關鍵致勝球，他表示，最後那一球出手，感覺有機會進，雖然最後冠軍戰沒能在總統府前進行有點可惜，但比賽移到室內，對於射手其實更有利。他也笑說，在總統面前打球像在打表演賽，一開始真的「壓力山大」，開賽後才把專注力放回場上。

34歲的周政佑平時在家裡經營的電子器材行工作，下班後每天都練球至少3小時，他曾是新榮高中球員，但因自信不足最後放棄籃球路。不過，懷抱籃球夢的他，和來自台灣各地的隊友組隊參賽，平時找訓練師訓練，他說：「這次總統盃也算圓夢了。」

