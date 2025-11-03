自由電子報
體育 即時新聞

WTA年終總決賽》女雙逆轉前戰友 謝淑薇甜蜜復仇

2025/11/03 05:30

謝淑薇（右）與奧絲塔朋科逆轉梅騰絲／庫德梅托娃。（法新社資料照）謝淑薇（右）與奧絲塔朋科逆轉梅騰絲／庫德梅托娃。（法新社資料照）

小組賽暫居第2

〔記者梁偉銘／綜合報導〕謝淑薇與拉脫維亞搭檔奧絲塔朋科昨在WTA年終總決賽，以1：6、7：5、10：5逆轉梅騰絲（比利時）／庫德梅托娃（俄國），小組賽開出紅盤，小薇也終止本季對戰昔日搭檔梅騰絲的2連敗。

「百搭天后」謝淑薇生涯第6度角逐年終賽，2013年她與中國彭帥聯手封后、2021年和梅騰絲合拍拿到亞軍，賽後主持人提到這些豐功偉業，小薇笑回：「不要提哪一年啦！大家會知道我很老。能回來參賽總是很好，希望帶著另座冠軍離開。」她也感謝奧絲塔朋科協助，才能討回今年羅馬16強、溫網決戰輸給梅騰絲／庫德梅托娃的顏面，「第1盤我狀態欠佳，還好她頂住局面，這裡每場都不好打。」

女網年終賽在利雅德進行，雙打共8對人馬角逐，先分2組捉對廝殺，戰績最佳2隊晉級4強淘汰賽，謝淑薇組合小組賽暫居第2，第2場將遭遇義大利強敵保莉妮／艾拉妮，若再贏球出線機會濃厚。

此外，17歲陳冠守於華國三太子國際男網挑戰賽會外初登場，歷經3盤激戰仍以6：7（5：7）、6：4 、 2 ：6不敵愛沙尼亞對手塔姆，加上侯醇謙、陳彥丞、傅弘霖、王愷翊等台將也都落敗，地主球員都未能晉級。

