樂天封王遊行 球迷嗨唱「桃猿男兒」

2025/11/03 05:30

樂天桃猿封王遊行，總教練古久保健二帶領教練團向球迷致意。（記者陳志曲攝）樂天桃猿封王遊行，總教練古久保健二帶領教練團向球迷致意。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰、李容萍／桃園報導〕暌違6年奪下第8冠、接手以來首冠，樂天桃猿昨在桃園舉辦盛大遊行，從桃園棒球場出發，最終抵達桃園市政府，領隊牧野幸輝將總冠軍獎盃交給桃園市長張善政，球迷在市府大樓合唱「桃猿男兒」，氣氛相當歡樂。

樂天女孩韓籍三本柱河智媛（前排左起）、禹洙漢與廉世彬，與球迷歡慶封王。（記者陳志曲攝）樂天女孩韓籍三本柱河智媛（前排左起）、禹洙漢與廉世彬，與球迷歡慶封王。（記者陳志曲攝）

球迷舉應援毛巾

古久保驚嚇也感謝

61歲的樂天桃猿教頭古久保健二首度參與封王遊行，「沿途看到粉絲們的笑容，感到很開心，也很高興這麼多球迷參與，雖然有點擔心沿途騎機車跟隨的球迷。」古久保透露，有看到球迷高舉自己的應援毛巾，驚嚇之餘也很感謝。

陳晨威在例行賽安打、盜壘項目都僅各落後味全龍李凱威1次，在奪冠後也將未能拿獎的遺憾一掃而空，「拿到總冠軍，可惜的感覺就沒有了，拿冠軍的感覺一定比個人獎爽！」

4洋將及FA球員

領隊盼全猿留下

奪下樂天入主後首冠，牧野幸輝指出，包括今年取得自由球員資格的黃子鵬、有望明年季後符合資格的林立，以及4名洋投威能帝，魔神樂、波賽樂和凱樂，都期盼「全猿留下」。

對於隊長林立，牧野幸輝透露已規畫用長約留人，「我接手領隊之後，林立續留的議題就一直是重點，我們的評估規劃就是提出複數年約，也盡早規劃。」

樂天在7至9日將打「2025桃園亞洲職棒交流賽」，和日職東北樂天金鷲、韓職KT巫師過招。古久保說：「名單中預計會有期待來年表現的選手，和今年一軍出賽較少的選手，期待他們為明年做好準備。」

