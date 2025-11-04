自由電子報
體育 即時新聞

安可行使旅外FA╱單年度輸出2人 中職將寫新猷

2025/11/04 05:30

安可行使旅外FA╱單年度輸出2人 中職將寫新猷中職行使
旅外自由球員資格球員

〔記者倪婉君、林宥辰／台北報導〕28歲的統一獅左打林安可昨確定行使旅外自由球員權利，有望和25歲味全龍右投徐若熙雙雙轉戰日本職棒，不但將聯手寫下中職單年度旅外人數新猷，林安可更證明當年拿下新人王後接受本報專訪所說：「只要表現好，一定有人會來找你，重點是要把自己準備好」。

31歲黃子鵬確定行使FA，測試市場水溫。（資料照）31歲黃子鵬確定行使FA，測試市場水溫。（資料照）

「表現好就會有人找」

安可行使旅外FA╱單年度輸出2人 中職將寫新猷統一獅林安可（見圖）宣布
行使旅外自由球員權利，
有望和味全龍徐若熙雙雙轉戰日職。
（資料照）

本報專訪 安可一語成讖

中職在2010年彭政閔行使旅外自由球員權利以來，徐若熙和林安可在今年相繼成為第10、11位行使權利的球員，兩人更可望繼2018年王柏融、2024年古林睿煬之後，第3、4位成功旅外的球員，且不同於過往單年度僅1人獲得國外職棒青睞，台灣在去年12強賽擊敗日本隊奪冠後，更有望一次輸出兩人到日職。

獅隊盼能留人

但尊重安可想法

獅隊領隊蘇泰安表示，昨早上收到林安可正式提出的書面申請，再度向他表達盼能續留，最後仍尊重他的想法，就遞交文件給聯盟，也向日職各隊提交相關作業流程。獅隊在今年初才和林安可簽下基本薪資總額2160萬的3年合約，原本明、後年月薪分為60、64萬，球團早在近3週前就提出重談薪資的換約想法，但他仍想把握難得的旅外機會。

林安可就讀文化大學時就曾以投手身分赴日接受樂天金鷲測試，但因體檢未過而無緣成行，2019年參加中職選秀獲獅隊第1指名後，隔年就以單季32轟和99分打點成為隊史第8位新人王，而後被本報問及旅外夢時，則直言對於才在熟悉職棒環境的他來說有點遠，但相信只要表現好，就會有機會，如今接受中職7季洗禮，果真獲得日職西武獅等多隊注意，甚至圈內已傳西武在幫這位「混血王子」找翻譯。

黃子鵬行使FA 最高轉隊費1050萬

西武今年在太平洋聯盟6隊名列倒數第2名，團隊打擊率2成32墊底。本季陸續聘用的3位洋砲都是右打，左打、具長打實力的林安可有機會在一軍拚得一席之地。而西武目前唯一確定續留的奈文（Tyler Nevin），擊出21轟、打擊率2成77。

中職自由球員市場方面，樂天桃猿先發投手黃子鵬昨已向球團表達行使FA，並隨即遞件聯盟，最快今由聯盟公告，31歲的黃子鵬將成季後首位自由球員，他的月薪70萬屬於A級球員，轉隊補償金最高為1050萬。

