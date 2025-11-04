火腿跟進軟銀 明年2月底再來台

日本火腿明年將再度來台交流，圖為總教練新庄剛志今年3月率隊來台。（資料照）

〔記者徐正揚／台北報導〕中職今年季後的亞洲職棒交流相當熱絡，明年2月底世界棒球經典賽開打前有2支日職球隊相繼來台交流，除了中信兄弟日前宣布邀請的軟銀鷹，日本火腿也可望繼今年3月後再次來台，行程比照軟銀與經典賽台灣隊、中職球隊各交手1場，只要完成合約細節就會由合作的行銷公司正式宣布。

近20年中職球隊季後與外隊交流賽

台灣隊、味全龍

將各交手1場

日職球隊來台與中職球隊進行交流賽，最早是1999年歐力士賑災義賽，今年進入美國棒球名人堂的鈴木一朗當年曾隨隊來台，在台北大巨蛋落成啟用後，日職球隊來台打交流賽的意願大增，去年讀賣巨人、今年日本火腿都於季前安排台灣交流試合，明年由軟銀接棒，預計2月25日對中信兄弟、2月26日對經典賽台灣隊，也是軟銀隊史自2003年大榮鷹與台灣隊、興農牛交手後再次來台。

古林、孫易磊

再成熱門焦點

日本火腿於今年3月1日、2日在大巨蛋各與統一獅、中信兄弟交手1場，古林睿煬、孫易磊都隨隊返台，僅孫易磊曾上場，明年可望連續2年由監督新庄剛志領軍來台，預計行程緊接軟銀之後，2月27日對經典賽台灣隊、2月28日對味全龍，屆時古林睿煬、孫易磊不論代表日本火腿或台灣隊都會是熱門話題。

中職單一球隊首開台日交流先例是La new熊，2008年季後邀請讀賣巨人來台進行4場交流賽，更名Lamigo桃猿後又主辦3次台日職棒交流賽，11月7日至9日的桃園亞洲職棒交流賽是樂天接手球隊後第1次主辦，也是樂天金鷲繼2019年季前再次來台交流，宋家豪、辰己涼介、太田光、堀內謙伍4人都將二度隨隊來台。

