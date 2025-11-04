道奇LA封王遊行 今上看30萬人參與

道奇奪冠後回到主場城市洛杉磯，MVP山本由伸下飛機時高舉冠軍盃。（取自道奇臉書）

〔記者吳清正／綜合報導〕達成世界大賽2連霸的道奇隊，昨天從加拿大多倫多載譽回到美國洛杉磯，今天將在市中心舉行盛大的封王遊行，並在道奇球場舉辦特別的慶祝儀式，預估將吸引超過30萬名球迷參與。

道奇隊封王遊行將於當地時間上午11點出發，起點在洛杉磯市中心的神殿街和百老匯大道交匯處，屆時道奇隊的球員、教練和管理人員將乘坐雙層巴士穿過城市街道，終點在道奇球場，世界大賽奪3勝的MVP山本由伸、人氣王大谷翔平和遊行初體驗的佐佐木朗希等日本三本柱，預料都將成為球迷追逐的焦點人物。球場內的慶祝活動則從中午12點15分左右開始，去年約有25萬名球迷湧上街頭參加道奇隊封王遊行，另有4萬2000人購票參加道奇球場的慶祝活動。

7人FA多非主力

奪冠陣容影響不大

大聯盟昨天公布季後取得自由球員身份的名單，道奇隊共有7人，包括內野手羅哈斯、工具人K赫南德茲、外野手康佛托和牛棚投手科佩克、葉茲、希尼和已經宣布退休的克蕭。

由於這份名單並沒有道奇隊主力球員，對明年陣容影響不大，其中在世界大賽第7戰擊出追平全壘打的羅哈斯，已表達續留的意願。

G7追平全壘打

羅哈斯想續留

道奇隊6年內贏得3次世界大賽冠軍，「道奇王朝」儼然成型，根據 ESPN BET的賭盤，道奇隊被看好可以達成3連霸，贏得2026年世界大賽的賠率為+375（下注100元，中獎共可領回475元），大幅領先排名第2的洋基隊 +700，太空人隊和費城人隊以+1200並列第3。世界大賽鏖戰到第7戰飲恨的藍鳥隊，明年封王賠率+2000，和小熊隊並列第11。

