自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

東契奇大三元 湖人3連勝

2025/11/04 05:30

東契奇大三元表現，率湖人3連勝。（路透）東契奇大三元表現，率湖人3連勝。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕這季狀況頗佳的東契奇昨繳出29分大三元，加上「鄉村曼巴」里維斯貢獻26分、11助攻，兩人率湖人以130：120擊退熱火，收下3連勝，近6戰僅吞1敗。

前4戰拿165分 隊史新紀錄

湖人昨碰上熱火開賽打出8：0攻勢，攻守皆有不俗發揮情況下，一路保持領先；昨紫金大軍全隊共3名球員得分突破20分，東契奇貢獻全隊最高29分、11籃板、10助攻，收下本季首次大三元，替補上陣的拉雷維亞進帳25分。

26歲的「歐洲金童」東契奇上季被交易至湖人，一度為此心情低落，但他已調適好心情重新出發，休賽季積極減重，今年開季繳出宰制力十足的表現，前3場比賽都飆破40分，昨有大三元演出。值得一提的是，東契奇前4戰合計拿下165分，場均達41.3分，超越魏斯特的154分、布萊恩的146分，締造湖人隊史開季前4場得分最高紀錄。

東契奇與里維斯

垃圾話搏感情

東契奇的改變，隊友里維斯感受深刻，「去年發生那些事情後，他肯定是很震驚，這是人之常情，畢竟自己和家人要一起搬家，這真的很艱難，但現在感覺他已經放鬆下來，他常常表現得像個孩子一樣，但他總有一天要長大的。」

詹姆斯因傷缺陣時刻，東契奇和里維斯扛起球隊，總教練瑞迪克認為兩人有很好的化學變化，他爆料，這兩人建立關係的方式是透過「噴垃圾話」，「他們個性相近，他們也意識到彼此很愛講垃圾話，總能在對方面前做自己。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中