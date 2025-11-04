東契奇大三元 湖人3連勝

東契奇大三元表現，率湖人3連勝。（路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕這季狀況頗佳的東契奇昨繳出29分大三元，加上「鄉村曼巴」里維斯貢獻26分、11助攻，兩人率湖人以130：120擊退熱火，收下3連勝，近6戰僅吞1敗。

前4戰拿165分 隊史新紀錄

湖人昨碰上熱火開賽打出8：0攻勢，攻守皆有不俗發揮情況下，一路保持領先；昨紫金大軍全隊共3名球員得分突破20分，東契奇貢獻全隊最高29分、11籃板、10助攻，收下本季首次大三元，替補上陣的拉雷維亞進帳25分。

26歲的「歐洲金童」東契奇上季被交易至湖人，一度為此心情低落，但他已調適好心情重新出發，休賽季積極減重，今年開季繳出宰制力十足的表現，前3場比賽都飆破40分，昨有大三元演出。值得一提的是，東契奇前4戰合計拿下165分，場均達41.3分，超越魏斯特的154分、布萊恩的146分，締造湖人隊史開季前4場得分最高紀錄。

東契奇與里維斯

垃圾話搏感情

東契奇的改變，隊友里維斯感受深刻，「去年發生那些事情後，他肯定是很震驚，這是人之常情，畢竟自己和家人要一起搬家，這真的很艱難，但現在感覺他已經放鬆下來，他常常表現得像個孩子一樣，但他總有一天要長大的。」

詹姆斯因傷缺陣時刻，東契奇和里維斯扛起球隊，總教練瑞迪克認為兩人有很好的化學變化，他爆料，這兩人建立關係的方式是透過「噴垃圾話」，「他們個性相近，他們也意識到彼此很愛講垃圾話，總能在對方面前做自己。」

