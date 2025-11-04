TPBL》打造快速球風 雲豹驚奇暫居龍頭

麥卡洛（TPBL提供）

〔記者盧養宣／台北報導〕TPBL桃園雲豹上季以第5名作收，新賽季打出新氣象，在德籍主帥羅德爾領軍下開季3勝0敗暫居龍頭，結束客場征戰後，本週六將進行主場開幕戰，力拚在桃園巨蛋延續連勝氣勢。

米勒（TPBL提供）

奪冠聲量榜 原本敬陪末座

TPBL第二季開打3週，聯盟勢力出現驚人變化，上季前段班的球隊夢想家、海神與國王成為倒數前3名，雲豹休賽季雖在後場戰力上有所補強，但在季前各方預測並未受到青睞，於聯盟公布的奪冠聲量排行榜更敬陪末座，不過在強調防守的羅德爾執教下打出驚奇。

請繼續往下閱讀...

失分80.3最少

進攻大幅成長

雲豹本季在外援陣容捨棄傳統護框型中鋒，除留下主力得分手克羅馬，補進的米勒、麥卡洛以及迪亞洛都屬機動性高的鋒線型洋將，以五小陣容打造快速球風，開季前3戰場均失分80.3分是聯盟最佳，遠優於上季的94.8分，進攻端場均得分102.7分同樣更勝上季93.1分。

球評林冠綸指出，雲豹在新主帥帶領下開季整合有成，「每個人在各自的位置上都發揮得很稱職，團隊也有很好的向心力，與上季有很大的不同。」林冠綸提到，皆有台灣職籃經驗的米勒與麥卡洛來到雲豹產生很好的化學效應，「在配合教練的戰術設定下，發揮很好的互補效果。」

林冠綸不諱言，其他隊一開始會不適應雲豹的新球風，但對戰過後必會調整策略，進行針對性防守，「每支球隊賽季間一定會遇到問題，就是比哪隊的進步幅度大。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法