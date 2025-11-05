黃子鵬攔虎價 推估至少6000萬

「老虎」黃子鵬投入自由球員市場，預料將引起搶人大戰。

FA稀有本土先發 球技與球品都搶手

中職近3年行使FA球員 後續進展與隔年成績

黃子鵬近5年中職成績

〔記者林宥辰／台北報導〕中職聯盟昨公告「老虎」黃子鵬正式行使自由球員（FA）資格，成為季後首位自由球員。31歲黃子鵬連5季單季貢獻破百局，共先發106場、奪39勝，本土投手耐操力無人能及，行情看漲，市場推估中職各隊要端出總值超過5000萬的合約，才能成功「捕虎」，也將開啟FA投手「薪」紀元。

黃子鵬若離開樂天桃猿，將是中職自由市場史上繼2020年賴鴻誠以2年、948萬合約總值自富邦轉戰樂天後，第2位轉隊的投手，更是首位先發投手。而黃子鵬在樂天先發輪值內長期高穩定的局數貢獻、身為稀有財的「本土先發」角色，加上經典賽、12強台灣隊主力先發歷練，大賽經驗無價，更可貴的是，老虎個性溫和好相處，投入市場後必定人見人愛。不過，黃子鵬近2季成績下滑，猛虎顛峰期是否已過，各隊制服組恐要精打細算、好好評估。

猿全力慰留 恐怕得備妥年薪千萬

黃子鵬月薪70萬、年薪為840萬，屬於母隊薪資前12名的A級選手，全額轉隊費為1050萬，或是630萬與1位25人保護名單外補償選手。除桃猿外，中職5隊要網羅老虎，再加上轉隊費，至少備妥6000萬。在今年各隊票房飆升、營收激增之下，「錢」景看好，中職優質本土先發可遇不可求，黃子鵬仍有其市場大尾行情。

樂天剛拿下球團史首座台灣大賽冠軍，高層雖多次強調全力留黃子鵬，但若比照去年獅隊以5年4500萬續留守護神陳韻文的行情，桃猿恐要至少千萬年薪才能攔虎成功。黃子鵬所屬的經紀公司悍創，經紀人陳德倫透露，雙方自球季中後段期間已有初步交涉，黃子鵬仍決定行使FA權利，而目前尚無他隊正式洽談。

明年已無洋將名額優惠的台鋼雄鷹，領隊劉東洋昨回應：「好的投手稀有，各隊應該都有需求，我們也會再做綜合評估。」

同為31歲的富邦悍將范國宸、統一獅蘇智傑等FA強打球員，仍未決定是否投身自由市場。蘇智傑的經紀團隊仁茂表示，近期再與獅隊討論。中職聯盟的申請期限訂在本週五。

