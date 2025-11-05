自由電子報
龍獅雙雄拚旅外 強化鄭浩均信念

2025/11/05 05:30

兄弟投手鄭浩均「再旅外」的目標明確。（資料照）兄弟投手鄭浩均「再旅外」的目標明確。（資料照）

〔記者倪婉君／台北報導〕看到徐若熙、林安可都有旅外機會，前年拿下新人王的中信兄弟投手鄭浩均不諱言表示，「這也讓我更有動力，證明在中職什麼事情都有可能發生，也讓我的目標更明確。」等到符合3年中職年資，他將挑戰旅外返台後再次旅外的史上第一人。

鄭浩均在2019年以20萬美元簽約金加盟道奇，但受疫情影響，2022年3月遭釋出，同年返台參加中職選秀並獲兄弟第1指名，並於前年首個完整球季以9勝拿下新人王。

今年在台灣大賽第5戰後援登板，則是28歲的鄭浩均在中職季後賽的初體驗，儘管在11局挨樂天桃猿林泓育2分砲轟並承擔敗投，仍是很寶貴的經驗。

在季中接受本報訪問時，鄭浩均就曾表達「看有沒有機會再挑戰一次旅外」，如今在季後看到徐若熙、林安可相繼行使旅外自由球員權利，他的「再旅外」目標也更明確，「當然哪一國職棒都不設限，等時間一到有機會我就會行使。」

最快2027年季後

挑戰再旅外一次

只是年紀可能成為鄭浩均的考驗，去年他因復健整季未出賽，目前中職累計年資僅1年多，可能要到後年季後才能符合資格。

