體育 即時新聞

年度3大獎今揭曉 威能帝代領人很忙

2025/11/05 05:30

猿隊威能帝有機會包辦中職年度與台灣大賽MVP。 （資料照）猿隊威能帝有機會包辦中職年度與台灣大賽MVP。 （資料照）

個人獎大贏家 無法出席

悍將投手李吳永勤問鼎最佳進步獎。（資料照）悍將投手李吳永勤問鼎最佳進步獎。（資料照）

〔記者吳清正、林宥辰／台北報導〕中職年度頒獎典禮今晚6點30分在高雄萬豪酒店舉行，現場公布3大獎項包括年度最有價值球員、新人王和最佳進步獎得主，樂天桃猿洋投威能帝可望成為今年個人獎最大贏家。

3大獎項在季後賽開打前就已由棒球記者票選，直到今晚才公布，威能帝今年以15勝和168次三振勇奪雙冠王，防禦率2.01，並在台灣大賽獲選最有價值球員，獲得最佳十人投手獎，再和中信兄弟羅戈、統一獅林安可入圍年度最有價值球員，威能帝很有機會成為繼1996年郭進興、2015年林智勝、2018年陳俊秀後，成為史上包辦年度MVP與台灣大賽MVP的第4人。羅戈以防禦率1.84稱王，戰績11勝7敗，林安可打擊率0.318排名聯盟第2，23支全壘打和73分打點都排名第3。

入圍新人王的有救援王台鋼雄鷹林詩翔、中繼王統一獅高塩將樹和富邦悍將牛棚投手林栚呈。林詩翔本季以30救援打破新人紀錄，防禦率1.79，呼聲最高。

進步獎有懸念 雙雄對決

進步獎入圍的有富邦悍獎投手李吳永勤和樂天投手朱承洋、捕手張閔勛，預料將是由防禦率2.76，拿下2勝4敗、15次中繼成功李吳永勤和拿下15次中繼成功、13次救援成功，防禦率1.25的朱承洋競爭。

值得一提的是，富邦悍將今年戰績墊底，投打個人獎、最佳十人和金手套獎全軍覆沒，只剩林栚呈和李吳永勤有機會得獎。

