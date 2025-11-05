冬盟3國5聯軍 恰總第一次參戰

冬盟下週開打，彭政閔將掌台灣山林隊兵符。（資料照）

11/15澄清湖開打

日職2台將隨隊出征

〔記者吳清正／台北報導〕2025亞洲冬季棒球聯盟11月15日（下週六）將在澄清湖球場開打，台、日、韓3國共5隊參戰，讓球迷季後仍有球賽欣賞，延續棒球熱潮，日職聯隊、日本社會人和韓職聯隊球員名單昨天公布，有兩位旅日台灣好手代表日職聯隊參賽。

日職聯隊由9支球團組成，共29名球員參賽，包括巨人隊左投黃錦豪與樂天內野手陽柏翔，由曾三度入選日職明星賽、拿下新人王與打擊王的金城龍彥擔任監督。

日職聯隊投手群方面以育成與年輕潛力股為主，包括左側投吉村優聖步、養樂多193公分巨投廣澤優、以及全隊最年輕的中日龍左投高橋幸祐，另有最快球速達153公里的山口廉王，以及阪神積極栽培的先發投手茨木秀俊，本季都曾留下一軍出賽紀錄。

韓職聯隊由國家體育部隊「尚武」及樂天巨人選手組成，「尚武」包含韓職各隊正在服兵役選手，總教練為朴治王，斗山熊25歲捕手尹俊浩和樂天巨人內野手韓東熙都是打擊好手，球迷可鎖定。

台灣山海軍團

兄弟、雄鷹陣仗大

地主台灣山林隊則由彭政閔掌兵符，也是「恰總」冬盟初體驗，球員由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍組成。其中，年度總冠軍桃猿推派台灣大賽名單中的李勛傑、何品室融、鍾玉成、許賀捷等年輕戰力。

中信兄弟參賽人數為山林隊最多，投手余謙、盧孟揚，野手林吳晉瑋、楊祥禾、張士綸、張仁瑋、許庭綸、蔡琞傑都要把握機會表現。

另一支主隊台灣海洋隊由林振賢擔任總教練，統一獅、台鋼雄鷹、富邦悍將等3隊球員聯軍，雄鷹派出14人龐大陣容，包括選秀狀元韋宏亮、下勾陳宇宏、左投王柏傑等投手。已經晉身一軍的顏郁軒、曾昱磬也繼續來磨練棒子。冬盟例行賽將一路打到12月5日，6、7日舉行4強及冠軍戰。

