自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

冬盟3國5聯軍 恰總第一次參戰

2025/11/05 05:30

冬盟下週開打，彭政閔將掌台灣山林隊兵符。（資料照）冬盟下週開打，彭政閔將掌台灣山林隊兵符。（資料照）

11/15澄清湖開打

日職2台將隨隊出征

〔記者吳清正／台北報導〕2025亞洲冬季棒球聯盟11月15日（下週六）將在澄清湖球場開打，台、日、韓3國共5隊參戰，讓球迷季後仍有球賽欣賞，延續棒球熱潮，日職聯隊、日本社會人和韓職聯隊球員名單昨天公布，有兩位旅日台灣好手代表日職聯隊參賽。

日職聯隊由9支球團組成，共29名球員參賽，包括巨人隊左投黃錦豪與樂天內野手陽柏翔，由曾三度入選日職明星賽、拿下新人王與打擊王的金城龍彥擔任監督。

日職聯隊投手群方面以育成與年輕潛力股為主，包括左側投吉村優聖步、養樂多193公分巨投廣澤優、以及全隊最年輕的中日龍左投高橋幸祐，另有最快球速達153公里的山口廉王，以及阪神積極栽培的先發投手茨木秀俊，本季都曾留下一軍出賽紀錄。

韓職聯隊由國家體育部隊「尚武」及樂天巨人選手組成，「尚武」包含韓職各隊正在服兵役選手，總教練為朴治王，斗山熊25歲捕手尹俊浩和樂天巨人內野手韓東熙都是打擊好手，球迷可鎖定。

台灣山海軍團

兄弟、雄鷹陣仗大

地主台灣山林隊則由彭政閔掌兵符，也是「恰總」冬盟初體驗，球員由樂天桃猿、中信兄弟、味全龍組成。其中，年度總冠軍桃猿推派台灣大賽名單中的李勛傑、何品室融、鍾玉成、許賀捷等年輕戰力。

中信兄弟參賽人數為山林隊最多，投手余謙、盧孟揚，野手林吳晉瑋、楊祥禾、張士綸、張仁瑋、許庭綸、蔡琞傑都要把握機會表現。

另一支主隊台灣海洋隊由林振賢擔任總教練，統一獅、台鋼雄鷹、富邦悍將等3隊球員聯軍，雄鷹派出14人龐大陣容，包括選秀狀元韋宏亮、下勾陳宇宏、左投王柏傑等投手。已經晉身一軍的顏郁軒、曾昱磬也繼續來磨練棒子。冬盟例行賽將一路打到12月5日，6、7日舉行4強及冠軍戰。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中