體育 即時新聞

林書緯進台灣隊 預告新化學效應

2025/11/05 05:30

台灣男籃24人大名單台灣男籃24人大名單

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽將於11月底登場，台灣隊在28日首戰日本，籃協昨一併公布24人大名單和16人名單，最大亮點是新北國王後衛林書緯首度入選國家隊，今年重返台灣職籃的歸化球員阿提諾也榜上有名。

林書緯將首度披上台灣隊戰袍出征。（資料照）林書緯將首度披上台灣隊戰袍出征。（資料照）

11/28抗日 24人名單公布

阿提諾（右）可望與領航猿隊友盧峻翔同時入選國家隊。（資料照，球團提供）阿提諾（右）可望與領航猿隊友盧峻翔同時入選國家隊。（資料照，球團提供）

世界盃資格賽第一輪先進行小組賽，主客場共6場賽事，將取各組前3名晉級第二輪，台灣隊和日本、南韓、中國同組，預計28日作客日本，12月1日主場再戰日本。

台灣當今最強控衛陳盈駿，入選世界盃資格賽16人名單。
（資料照）

這次16人名單由旅外球員陳盈駿、林庭謙領銜，劉錚因傷辭退，但同樣效力CBA的好手林秉聖和旅日的游艾喆回歸；國內職籃方面，今年亞洲盃因傷缺席的「夜王」盧峻翔重返前線，台鋼獵鷹謝宗融、台新戰神雷蒙恩也入列，但最受矚目的還是今年獲得FIBA認證能以本土球員身分參賽的林書緯和阿提諾。

籃協副秘書長張承中透露，阿提諾有很高意願重返國家隊，「目前歸化球員還是以高柏鎧為主，但若有其他突發狀況、名單變動情況下，阿提諾也能成為即戰力，雙方會溝通合約等細節。」

非關兵役 4人確定不參賽

籃協昨上午公布16人名單時，同時公告胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和林信寬不會參賽，總教練圖齊會盡速再提出名單，並召開選訓會議。不過，高錦瑋和林信寬的兵役問題意外引發討論，張承中表示，高錦瑋尚未面臨兵役問題，婉拒參賽不會有問題，而林信寬在獲得亞運金牌後，根據規定可提前解除列管。

雲豹球團營運長顏行書表示，球團當初了解狀況是林信寬因亞運金牌可提前解除列管，目前會盡速釐清他的狀況，倘若還在列管，球團立場會依規定放行。高錦瑋和林信寬這次婉拒參賽，顏行書解釋，主要是國家隊集訓時間長，這期間球員無法參與母隊賽事，也擔心球員過度疲勞等問題，但兩人已表態，第2、3階段賽事皆有意願參加。

