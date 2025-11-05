什麼叫義氣? 字母哥完美示範

亞德托昆波不只在場上，賽後也用肢體語言力挺隊友透納。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波昨在關鍵時刻一夫當關，靠著最後0.6秒的致勝後仰跳投，帶領公鹿以117：115氣走溜馬，他賽後也將右手指放在嘴邊，示意要印地安納主場的球迷安靜，走出場時還對著觀眾發出噓聲，此舉就是為了支持隊友透納。

透納在今夏離開待了10季的溜馬，昨是他首度以客隊球員身份回到印城，但賽前球隊播放致敬影片時，卻收到一片噓聲，這也激起了亞德托昆波更想贏球的決心，他說：「賽前我就跟他說，為他贏下這場比賽有多重要，畢竟他為這支球隊效力了10年，但他來到這卻被噓，這有點傷人，我們必須支持他。」

請繼續往下閱讀...

當公鹿與溜馬的比分定格在115平手，離比賽結束還有14.5秒，亞德托昆波透過掩護後直接大打小，轉身後仰跳投命中，完成生涯第2次絕殺，而他全場攻下33分，也是本季第5次單場轟破30分，另抓下13籃板、5助攻。

看到亞德托昆波的致勝一擊，讓公鹿後衛特倫特都讚嘆不已，「這就像遊戲2K一樣的不真實，而他本來就是個怪物，沒想到在雙人包夾之下還能完成後仰跳投，這一幕實在不可思議。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法