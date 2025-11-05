自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

什麼叫義氣? 字母哥完美示範

2025/11/05 05:30

亞德托昆波不只在場上，賽後也用肢體語言力挺隊友透納。（法新社）亞德托昆波不只在場上，賽後也用肢體語言力挺隊友透納。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕「字母哥」亞德托昆波昨在關鍵時刻一夫當關，靠著最後0.6秒的致勝後仰跳投，帶領公鹿以117：115氣走溜馬，他賽後也將右手指放在嘴邊，示意要印地安納主場的球迷安靜，走出場時還對著觀眾發出噓聲，此舉就是為了支持隊友透納。

透納在今夏離開待了10季的溜馬，昨是他首度以客隊球員身份回到印城，但賽前球隊播放致敬影片時，卻收到一片噓聲，這也激起了亞德托昆波更想贏球的決心，他說：「賽前我就跟他說，為他贏下這場比賽有多重要，畢竟他為這支球隊效力了10年，但他來到這卻被噓，這有點傷人，我們必須支持他。」

當公鹿與溜馬的比分定格在115平手，離比賽結束還有14.5秒，亞德托昆波透過掩護後直接大打小，轉身後仰跳投命中，完成生涯第2次絕殺，而他全場攻下33分，也是本季第5次單場轟破30分，另抓下13籃板、5助攻。

看到亞德托昆波的致勝一擊，讓公鹿後衛特倫特都讚嘆不已，「這就像遊戲2K一樣的不真實，而他本來就是個怪物，沒想到在雙人包夾之下還能完成後仰跳投，這一幕實在不可思議。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中