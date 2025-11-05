富邦力挺運動員 Dream Team接力報喜

「富邦 Dream Team」舉重女神郭婞淳今年在世錦賽獲得2面銅牌。（舉重國家隊提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕富邦金控贊助選手組成「富邦 Dream Team」正式成軍，近期捷報頻傳。上週富邦長春公開賽除了高球選手盧建順參賽，潘政琮也驚喜現身；其他選手郭婞淳、陳冠伶、李智凱、張綺文在全運會、世錦賽優異表現振奮人心，充分展現富邦金控「正向力量、成就可能」的品牌精神。

贊助14名選手 陸續傳捷報

富邦金控及子公司長期支持國內體育，年投入逾5億元，並擁有職籃富邦勇士、職棒富邦悍將、成棒富邦公牛3支隊伍，除冠名和主辦多項國際賽事，更積極培育及贊助台灣選手。

請繼續往下閱讀...

「富邦 Dream Team」成員包括舉重、體操、鐵人三項、高球等領域，共14位職業及業餘選手，今年至今贊助金額逾1700萬元。

郭婞淳帶頭衝獎牌

李智凱也奪金

郭婞淳上個月在世界舉重錦標賽女子58公斤級挺舉、總和獲得2面銅牌。她表示，7月至10月歷經新傷與舊傷交錯恢復期，訓練過程中狀態起伏不定，但在團隊協助下逐漸找回穩定的力量與節奏。她也希望透過自身經驗回饋給需要的人，讓更多人看見「努力與信念」的力量。

「鞍馬王子」李智凱歷經手術，技術與體能都成為重大挑戰，但他在短短幾個月重返賽場，勇奪全運會全能第3名，並完成鞍馬6連霸。首度挑戰世錦賽的舉重女將陳冠伶，在女子53公斤級挺舉奪銅。

鐵人三項女將張綺文在全運會奪金。她表示，上半年因傷勢困擾無法正常訓練，赴日進修又肩膀脫臼，一度懷疑是否該停下腳步，最終仍完成3連霸，這面金牌也提醒她，「無論經歷多少傷痛與懷疑，只要還能回到起點，就要永遠相信自己。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法