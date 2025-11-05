自由電子報
體育 即時新聞

三太子盃》地主希望許育修 明上演雪恥戰

2025/11/05 05:30

許育修晉級三太子盃單打16強。（記者林正堃攝）許育修晉級三太子盃單打16強。（記者林正堃攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕許育修昨於台灣華國三太子國際男網挑戰賽，以6：3、3：6、6：0力退抽筋的國立體大學長李冠毅，地主第7種子晉級單打16強，明將與日本宿敵上演「復仇之戰」。

「很遺憾他決勝盤無法維持正常狀態，希望身體沒有問題。」許育修相當熟悉北市網球中心室內硬地賽場，也常與李冠毅練球，如今「台灣內戰」先馳得盤，次盤失誤偏多被學長扳回一城，不過決勝盤李冠毅腿部抽筋，0：2落後時醫療暫停，再上陣移位速度下滑，終讓許育修送出「貝果」開胡。

26歲的許育修上屆三太子盃4強止步，捲土重來志在爭冠，不過次輪遭遇澳洲轉籍日本的桑提蘭，自2019年起對戰4連敗，肩負地主希望的他準備雪恥，「很不習慣對方球風，打法往往出其不意，發球又很好，希望週四能夠討回來。」

將於本月中旬結婚的謝政鵬，攜手好友桑提蘭以6：0、6：2橫掃地主莊吉生／徐傳恩，「台日聯軍」奏捷挺進雙打8強，這也是謝政鵬自2019年三太子盃以來的賽史首勝，展現「娶某前」超旺氣勢，「我打了二十幾年，仍然渴望勝利，所以就一場一場來吧！」

