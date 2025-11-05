道奇封王遊行 山本撩粉指數百分百

大谷翔平與妻子真美子一起享受封王遊行。（取自大谷翔平IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇成為21世紀首支二連霸的大聯盟球隊後，昨在洛杉磯市區為隊史第9冠舉行封王遊行，約有25萬人湧上街頭同歡，回到球場也有逾5萬人在場等候，而大谷翔平連兩年帶著愛妻真美子搭乘封王巴士並喊出「3連霸」，另一位日本英雄山本由伸更說出英文金句「輸球不是選項」，都成為氣氛製造機。

世界大賽MVP山本由伸（中）成為洛城新英雄。（歐新社）

道奇在今年世界大賽打到第7戰才於延長賽11局5：4險勝藍鳥，並由拿下3勝封神的山本由伸獲選世界大賽MVP，前天從多倫多搭機回洛城後，全隊昨搭上雙層巴士遊街，漫天藍白紙花灑下的場面壯觀。大谷在前年12月和道奇簽下10年7億美元合約後，已連兩年嚐到冠軍滋味，今年更從人夫變人父，在巴士上受訪時就說：「我已經在想我們第3次遊行的畫面了。」

成為洛城新英雄的山本在球場致詞時，一開口先用西班牙語打招呼，接著又用英語說出：「你們知道嗎？輸球不是選項！」這是他在世界大賽第2戰繳出完投勝之後用日語受訪時說的話，翻成英文後更顯霸氣十足，昨由他本人喊出「英文版」，更讓全場歡聲雷動。昨剛好過24歲生日的佐佐木朗希，在G7轟出追平彈的羅哈斯授意現場DJ放歌，和球迷共度永生難忘的「生日趴」。

大聯盟昨公布年度獎項決選名單，大谷繼2021、2023年拿下美聯年度MVP及去年國聯年度MVP後，要挑戰個人第4座年度MVP獎項，而山本則以例行賽12勝、防禦率2.49入圍國聯塞揚獎，是史上第4位挑戰塞揚的日本投手。

