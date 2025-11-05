自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

道奇封王遊行 山本撩粉指數百分百

2025/11/05 05:30

大谷翔平與妻子真美子一起享受封王遊行。（取自大谷翔平IG）大谷翔平與妻子真美子一起享受封王遊行。（取自大谷翔平IG）

〔記者倪婉君／綜合報導〕道奇成為21世紀首支二連霸的大聯盟球隊後，昨在洛杉磯市區為隊史第9冠舉行封王遊行，約有25萬人湧上街頭同歡，回到球場也有逾5萬人在場等候，而大谷翔平連兩年帶著愛妻真美子搭乘封王巴士並喊出「3連霸」，另一位日本英雄山本由伸更說出英文金句「輸球不是選項」，都成為氣氛製造機。

世界大賽MVP山本由伸（中）成為洛城新英雄。（歐新社）世界大賽MVP山本由伸（中）成為洛城新英雄。（歐新社）

道奇在今年世界大賽打到第7戰才於延長賽11局5：4險勝藍鳥，並由拿下3勝封神的山本由伸獲選世界大賽MVP，前天從多倫多搭機回洛城後，全隊昨搭上雙層巴士遊街，漫天藍白紙花灑下的場面壯觀。大谷在前年12月和道奇簽下10年7億美元合約後，已連兩年嚐到冠軍滋味，今年更從人夫變人父，在巴士上受訪時就說：「我已經在想我們第3次遊行的畫面了。」

成為洛城新英雄的山本在球場致詞時，一開口先用西班牙語打招呼，接著又用英語說出：「你們知道嗎？輸球不是選項！」這是他在世界大賽第2戰繳出完投勝之後用日語受訪時說的話，翻成英文後更顯霸氣十足，昨由他本人喊出「英文版」，更讓全場歡聲雷動。昨剛好過24歲生日的佐佐木朗希，在G7轟出追平彈的羅哈斯授意現場DJ放歌，和球迷共度永生難忘的「生日趴」。

大聯盟昨公布年度獎項決選名單，大谷繼2021、2023年拿下美聯年度MVP及去年國聯年度MVP後，要挑戰個人第4座年度MVP獎項，而山本則以例行賽12勝、防禦率2.49入圍國聯塞揚獎，是史上第4位挑戰塞揚的日本投手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中