自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

胡瓏貿等退出 台灣男籃遞補3人

2025/11/06 05:30

譚傑龍（資料照）譚傑龍（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽將於11月底登場，台灣隊將在28日、12月1日迎戰日本，由於有4名球員辭退，籃協召開選訓會議後，昨公布新的24人和16人名單，由譚傑龍、蔡宸綱和關達祐遞補進16人名單。

蔡宸綱（資料照）蔡宸綱（資料照）

譚傑龍等3人登錄

關達祐（資料照）關達祐（資料照）

台灣隊在世界盃小組賽和日本、中國以及南韓同組，取分組前3前進第2輪。籃協前天已先公布第一版本名單，但胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和林信寬確定無法參與這階段和日本兩場賽事，前天晚間總教練圖齊提出新名單並召開選訓會議。

籃協昨公布新名單，16人名單缺額由譚傑龍、蔡宸綱和關達祐遞補，至於24人名單在移除缺席的4人後，另外選進桃園領航猿後衛白曜誠、中鋒林正、台鋼獵鷹後衛谷毛唯嘉及台銀的韓杰諭。

林信寬 已服補充役

原本入選24人名單的林信寬因辭退導致兵役問題被球迷討論。根據《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》，林信寬奪下杭州亞運3對3金牌，且已入伍服12天補充役，並接受5年列管，條文內也明訂，若參加奧運獲得前3名或參加亞運獲得第1名，將得以申請提早解除列管。

籃協副秘書長張承中表示，經與林信寬所屬球隊、經紀人再次確認後，他已解除列管，婉拒參賽不會有兵役問題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中