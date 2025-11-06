胡瓏貿等退出 台灣男籃遞補3人

譚傑龍（資料照）

〔記者粘藐云／台北報導〕2027年世界盃籃球賽亞洲區資格賽將於11月底登場，台灣隊將在28日、12月1日迎戰日本，由於有4名球員辭退，籃協召開選訓會議後，昨公布新的24人和16人名單，由譚傑龍、蔡宸綱和關達祐遞補進16人名單。

蔡宸綱（資料照）

譚傑龍等3人登錄

關達祐（資料照）

台灣隊在世界盃小組賽和日本、中國以及南韓同組，取分組前3前進第2輪。籃協前天已先公布第一版本名單，但胡瓏貿、馬建豪、高錦瑋和林信寬確定無法參與這階段和日本兩場賽事，前天晚間總教練圖齊提出新名單並召開選訓會議。

籃協昨公布新名單，16人名單缺額由譚傑龍、蔡宸綱和關達祐遞補，至於24人名單在移除缺席的4人後，另外選進桃園領航猿後衛白曜誠、中鋒林正、台鋼獵鷹後衛谷毛唯嘉及台銀的韓杰諭。

林信寬 已服補充役

原本入選24人名單的林信寬因辭退導致兵役問題被球迷討論。根據《國家體育競技代表隊服補充兵役辦法》，林信寬奪下杭州亞運3對3金牌，且已入伍服12天補充役，並接受5年列管，條文內也明訂，若參加奧運獲得前3名或參加亞運獲得第1名，將得以申請提早解除列管。

籃協副秘書長張承中表示，經與林信寬所屬球隊、經紀人再次確認後，他已解除列管，婉拒參賽不會有兵役問題。

