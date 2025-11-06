自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

桃猿威能帝 奪年度MVP

2025/11/06 05:30

黃子鵬手拿威能帝大頭照，上台替威能帝領獎。（記者李惠洲攝）黃子鵬手拿威能帝大頭照，上台替威能帝領獎。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿威能帝昨天在中職年度最有價值球員爭奪戰中，擊敗中信兄弟羅戈和統一獅林安可脫穎而出，也是近6年來第5位獲獎的投手。

年度最佳九人暨指定打擊得主，左起為吳念庭、張閔勛、陳晨威、宋晟睿、許基宏、林佳緯、江坤宇、李凱威。（記者李惠洲攝）年度最佳九人暨指定打擊得主，左起為吳念庭、張閔勛、陳晨威、宋晟睿、許基宏、林佳緯、江坤宇、李凱威。（記者李惠洲攝）

威能帝今年展現王牌身手，出賽26場，戰績15勝2敗、防禦率2.01，並投出168次三振，囊括勝投、三振雙冠王。下半季尾聲，威能帝多次幫助樂天搶下關鍵勝利，將球隊送進季後賽，也才有之後「下剋上」的奪冠戲碼。

年度金手套得主，左起為陳傑憲、郭天信、李凱威、江坤宇、吳念庭、蔣少宏、岳政華、許基宏。（記者李惠洲攝）年度金手套得主，左起為陳傑憲、郭天信、李凱威、江坤宇、吳念庭、蔣少宏、岳政華、許基宏。（記者李惠洲攝）

威能帝在台灣大賽2度壓制中信兄弟，奪得系列賽MVP，成為繼1996年郭進興、2015年林智勝、2018年陳俊秀後，史上包辦年度MVP與台灣大賽MVP的第4人。

中信兄弟江坤宇囊括最佳九人、金手套及年度最佳美技獎 。（記者李惠洲攝）中信兄弟江坤宇囊括最佳九人、金手套及年度最佳美技獎 。（記者李惠洲攝）

年度、台灣大賽 史上第4人雙MVP

奪下年度MVP殊榮，威能帝透過影片表示：「真的無法用言語形容、滿滿的感動，隊友也是殊榮的一部分，這是我們共同努力的過程，我永遠不會忘記。」

其他獎項方面，中信兄弟游擊手江坤宇再次包攬最佳9人游擊、金手套游擊手兩項個人獎，且守備率0.990，也成為史上第一位金手套6連霸的內野手。最佳9人方面，江坤宇5連霸，超越林智勝2006至2009年締造的4連霸。

江坤宇表示，沒有想過要連霸幾年，最重要的仍是身體健康，也才能一步步累積成績。至於目標設定，他說：「一直都是比去年的自己好，明年一樣超越要超越前一年的自己。」

蔡其昌曝明年3變革 將聘日籍裁判

年度頒獎典禮前，中職會長蔡其昌致詞時表示，明年將有3大變革，包括聯盟APP的更新、精進裁判並聘用日籍裁判、啟用Trackman系統。其中，Trackman系統是為日後落實好壞球挑戰機制做準備。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中