桃猿威能帝 奪年度MVP

黃子鵬手拿威能帝大頭照，上台替威能帝領獎。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕樂天桃猿威能帝昨天在中職年度最有價值球員爭奪戰中，擊敗中信兄弟羅戈和統一獅林安可脫穎而出，也是近6年來第5位獲獎的投手。

年度最佳九人暨指定打擊得主，左起為吳念庭、張閔勛、陳晨威、宋晟睿、許基宏、林佳緯、江坤宇、李凱威。（記者李惠洲攝）

威能帝今年展現王牌身手，出賽26場，戰績15勝2敗、防禦率2.01，並投出168次三振，囊括勝投、三振雙冠王。下半季尾聲，威能帝多次幫助樂天搶下關鍵勝利，將球隊送進季後賽，也才有之後「下剋上」的奪冠戲碼。

年度金手套得主，左起為陳傑憲、郭天信、李凱威、江坤宇、吳念庭、蔣少宏、岳政華、許基宏。（記者李惠洲攝）

威能帝在台灣大賽2度壓制中信兄弟，奪得系列賽MVP，成為繼1996年郭進興、2015年林智勝、2018年陳俊秀後，史上包辦年度MVP與台灣大賽MVP的第4人。

中信兄弟江坤宇囊括最佳九人、金手套及年度最佳美技獎 。（記者李惠洲攝）

年度、台灣大賽 史上第4人雙MVP

奪下年度MVP殊榮，威能帝透過影片表示：「真的無法用言語形容、滿滿的感動，隊友也是殊榮的一部分，這是我們共同努力的過程，我永遠不會忘記。」

其他獎項方面，中信兄弟游擊手江坤宇再次包攬最佳9人游擊、金手套游擊手兩項個人獎，且守備率0.990，也成為史上第一位金手套6連霸的內野手。最佳9人方面，江坤宇5連霸，超越林智勝2006至2009年締造的4連霸。

江坤宇表示，沒有想過要連霸幾年，最重要的仍是身體健康，也才能一步步累積成績。至於目標設定，他說：「一直都是比去年的自己好，明年一樣超越要超越前一年的自己。」

蔡其昌曝明年3變革 將聘日籍裁判

年度頒獎典禮前，中職會長蔡其昌致詞時表示，明年將有3大變革，包括聯盟APP的更新、精進裁判並聘用日籍裁判、啟用Trackman系統。其中，Trackman系統是為日後落實好壞球挑戰機制做準備。

