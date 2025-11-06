自由電子報
體育 即時新聞

明年月薪有望3字頭 林詩翔醜小鴨變天鵝

2025/11/06 05:30

24歲的台鋼雄鷹投手林詩翔，成為中職史上首位包辦新人王和救援王的球員。（記者李惠洲攝）24歲的台鋼雄鷹投手林詩翔，成為中職史上首位包辦新人王和救援王的球員。（記者李惠洲攝）

首位包辦新人王和救援王

〔記者倪婉君／高雄報導〕24歲的台鋼雄鷹投手林詩翔，本季以全聯盟最多60場出賽、30次救援成功，成為中職史上首位包辦新人王和救援王兩大獎的球員，明年薪資可望大幅成長，有機會從月薪10萬一舉躋身30萬俱樂部，在締造歷史後，他坦言：「會多了一份壓力，因為人家會拿放大鏡檢視，我不能滿足現狀，接下來一樣會努力準備明年賽季。」

林詩翔在2022年選秀落榜，隔年再度報名獲台鋼以第8指名選進，今年上演「醜小鴨變天鵝」的超勵志故事，不但出賽數60場是去年球季的倍數成長，累計60.1局投球收下5勝6中繼成功和30救援，在台鋼牛棚功勞和苦勞兼具。

繼去年曾子祐拿獎後，連兩年新人王都由台鋼抱走，昨出席頒獎典禮的董事長王炯棻和領隊劉東洋同感驕傲，去年台鋼以4成21勝率敬陪末座，今年進步到5成勝率躍居年度第4，在新人王的加薪幅度上，林詩翔可望更高。曾子祐今年月薪從10萬增至25萬，漲幅為150%，林詩翔除了新人王，還獲得救援王，月薪可望邁向「3」字頭。

過去新人王調薪最多的是王柏融，他2016年在桃猿繳出史無前例的單季200安和4成14打擊率，隔年獲球團端出調幅達400%的平均月薪50萬5年大約，也為自己贏得旅外籌碼。

