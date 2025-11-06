自由電子報
轉隊後破繭 李吳永勤「進步」很勵志

2025/11/06 05:30

李吳永勤今年轉戰富邦悍將，譜出一段勵志故事，拿下今年最佳進步獎。（記者李惠洲攝）李吳永勤今年轉戰富邦悍將，譜出一段勵志故事，拿下今年最佳進步獎。（記者李惠洲攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕2016年選秀會第8輪被中信兄弟選進後，李吳永勤在今年以前，一軍從未出賽超過10場。去年底遭中信戰力外，李吳永勤今年轉戰富邦悍將，譜出一段勵志故事，也拿下今年最佳進步獎。

李吳永勤致詞和受訪時，都忍住情緒，他笑說：「好不容易有機會穿那麼帥，不想掉眼淚。」

感謝「地下投手教練」

老婆力挺

李吳永勤感謝前東家中信的栽培，也感謝「地下投手教練」太太一路支持。李吳說：「老婆一直以來勉勵我很多。之前光是得知入圍，就已經很感動，她知道的時候也有掉眼淚。選手眷屬都很辛苦，她沒辦法像我們，比完賽還能休息，她還要照顧孩子，很謝謝她。」

提到當年遭前東家戰力外、決定加盟富邦悍將的那段時間，李吳永勤說：「有過猶豫，是繼續走這條路還是換跑道，沉澱很久。但至少想清楚，不管最後去哪一隊，決定好想法很重要。」

李吳永勤今年一軍出賽數暴增到56場、42.1局，兩項數據都遠超前幾年合計，並有15中繼、防禦率2.76好成績，被虧改名李吳「全」勤、李吳「猛禽」，最後他擊敗同時入圍的勁敵、樂天桃猿終結者朱承洋和捕手張閔勛。

對於出賽數的增加，李吳坦言：「以前在二軍累積的經驗很重要。除了出賽機會難得之外，身體的反應是最誠實，感覺不累，也感謝自己，每天做好準備，維持好備戰比賽。」

富邦悍將今年戰績墊底，投打個人獎、最佳十人和金手套獎全軍覆沒，昨入圍新人王的林栚呈也輸給林詩翔，全隊僅靠李吳永勤得獎。

