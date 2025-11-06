自由電子報
體育 即時新聞

林岱安、蘇智傑提FA 獅開複數年約留人

2025/11/06 05:30

統一獅林岱安昨天申請行使國內FA。（資料照，記者林正堃攝）統一獅林岱安昨天申請行使國內FA。（資料照，記者林正堃攝）

蘇泰安：皆重要戰力

統一獅蘇智傑昨天確定行使國內FA。（資料照，記者李惠洲攝）統一獅蘇智傑昨天確定行使國內FA。（資料照，記者李惠洲攝）

積極爭取續留

〔記者羅志朋／台北報導〕統一獅林安可日前行使旅外FA自由球員權利，林岱安、蘇智傑昨天也確定行使國內FA，3大FA獅將可能同時出走，獅隊領隊蘇泰安昨表明，已開出複數年合約給林岱安、蘇智傑，兩人是球隊重要戰力，希望能續留。

台灣大賽結束後，「龍之子」徐若熙、林安可先後行使旅外FA，國內FA部分，樂天桃猿「老虎」黃子鵬前天先開第一槍，林岱安昨跟進，蘇智傑也已提出申請，聯盟最快今天正式公告。

由於林安可旅日發展機會很大，如果蘇智傑也透過FA轉隊，獅隊「外野3帥」將一口氣流失兩帥，對外野戰力影響甚鉅，加上林岱安是陣中主戰捕手，因此蘇泰安強調，已提出複數年約展現誠意，積極爭取留下蘇智傑和林岱安。

本季蘇智傑月薪63萬、林岱安36萬，兩人都是自由球員資格A級選手，補償方案為年薪125%的全額轉隊費，或年薪75%加上一名25人名單外的球員作為補償，蘇智傑全額轉隊費945萬、林岱安540萬，若有球隊想一次打包兩大FA獅將，最多必須付出1485萬。

