自由日日Shoot》上海兄弟冒充中信兄弟 爪迷怒：玷污兄弟象

隊名、隊徽、吉祥物

全撞臉中信兄弟

〔記者羅志朋／台北報導〕中國棒球城市聯賽（CPB）明年1月開打，包含長沙黑皮、上海兄弟、深圳藍襪、廈門海豚與福州海俠5隊參賽，只是上海兄弟不但撞名中信兄弟，就連隊徽、吉祥物大象都和中職黃衫兄弟十分神似，台灣球迷痛批，「把兄弟跟象拿去給中國用是怎樣」、「不要玷污兄弟象」。

網傳上海兄弟由中信集團出資贊助，因此，上海兄弟球隊名稱、隊徽以及吉祥物都與中信兄弟有巧合的連結，也讓象迷炸鍋，紛紛留言灌爆「兄弟Fans Club」臉書粉絲團，重砲抨擊，「這會不會太不避嫌了」、「不是有錢就可以亂搞」、「幫敵國發展棒球甚至創立球隊糟蹋兄弟球迷，請問這是什麼心態？」

網傳中信集團贊助

中信球團：侵權必究

對此，中信育樂公司昨天下午發聲明強調，「關於網傳有關『上海兄弟』相關內容，球團與營運團隊並不知情，若有相關侵權也將採取必要措施，中信育樂公司在此重申，一定是以台灣利益及球迷為最優先考量。」極力釐清與上海兄弟的關係。不僅中信兄弟被波及，網友也點名可能還有其他台灣企業資助CPB球隊，後續發展值得注意。

蔡其昌：將請主管機關

注意相關發展

另外，中國棒球城市聯賽英文縮寫名稱CPB，與中華職棒CPBL只差一個L字，容易造成混淆，也引發台灣球迷熱議。中職會長蔡其昌昨發文表示，請主管機關注意相關發展，當中國開始介入棒球後，未來又會如何發展？該如何因應，都要有相關的準備。

劉志昇曾任中職球隊領隊、教練，後於中國教球15年，他指出，CPB不是職棒，目前只是試水溫，目標2028年實現職業化，只是挑戰還很多，包含球員來源、比賽內容、球迷接受度、廣告招商都是問題，「現階段不要用職業的角度去看中國棒球，與職棒還有很大一段差距，中國發展職棒讓選手有出路，才可能擴大棒球人口。」

CPB明年先打立春聯賽、夏至聯賽，各隊有30名球員，台港澳球員至少10人，吸引不少台灣球員詢問，劉志昇說，這只是城市交流賽，各隊集訓1個月、比賽1個月，屬短期比賽，球隊未與球員簽長約，要來中國打球的台灣球員必須慎重思考。

