專訪》陳昭如談人事 悍將進入「富邦．威助」時代

2025/11/07 05:30

富邦悍將人事大搬風，後藤光尊（左）升任一軍總教練，林威助（右）擔任執行副領隊，希望以日式球風徹底改造球隊體質，達成奪得首座總冠軍目標。（資料照）富邦悍將人事大搬風，後藤光尊（左）升任一軍總教練，林威助（右）擔任執行副領隊，希望以日式球風徹底改造球隊體質，達成奪得首座總冠軍目標。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕富邦悍將邁入新時代，球團昨宣布富邦育樂總經理陳昭如兼任悍將領隊，副領隊林威助升任執行副領隊，「雙引擎」職務分工明確。陳昭如解釋，「威助掌管球隊各項棒球事務，我就是全力協助威助，提供足夠的後勤、資源。」意味悍將正式進入「富邦．威助」時代，由新任日籍總教練後藤光尊領軍，林威助在幕後擘劃操盤，盼明年谷底反彈。

富邦悍將人事異動富邦悍將人事異動

正副領隊開無雙 林威助握重權操盤

所謂「棒球事務」，陳昭如解釋，就像大聯盟的「Baseball Operations」，林威助是悍將棒球事務部門主管，負責的事項很多，包括FA自由球員評估網羅、找洋將、球員發展、二軍農場養成、一二軍升降、運科、情蒐、球探、防護團隊和隨隊行政人員，她則是威助的主管，負責掌管預算並提供協助支援。

昔日林威助在中信兄弟陣營多年，曾執教締造二連霸，如今來到另一金控球隊富邦手握重權，陳昭如說，「當然，這挑戰非常不容易，過去威助曾在一軍帶兵，也曾在二軍耕耘，希望藉助他豐富的經驗資歷，幫助悍將變得更好。」

陳金鋒辭總教練 大董曾全力慰留

陳金鋒帶兵第二年，悍將年度勝率3成83敬陪末座，季後下台一鞠躬，由日籍二軍總教練後藤光尊接掌兵符，陳昭如透露，陳金鋒季後請辭總教練一職以示負責，「大董」蔡明忠和領隊林華韋全力慰留，只是陳金鋒辭意甚堅獲准，感謝這些年來他的付出，這波人事異動前幾天才拍板定案，考量昨天是悍將秋訓最後一天，因此決定在這天發布。

後藤光尊加入悍將體系1年後升任一軍教頭，球團內部沒有討論太久，陳昭如表示，後藤光尊在日職擔任教練多年，有日本獨立聯盟監督的資歷，今年在二軍帶得不錯，也熟悉球隊體系，因此讓他掌舵。

新球季悍將教練團由後藤光尊和林威助共同主導建構，陳昭如透露，目前教練團人選還在討論中，可能會再找幾名外籍和日本教練。邦迷對這波人事異動，充滿期待，雙引擎如何打造強而有力的新團隊，外界都等著看。

