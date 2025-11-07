自由電子報
體育 即時新聞

日籍教頭2連霸 富邦跟進拐氣

2025/11/07 05:30

後藤光尊（左）升任悍將一軍總教練，林威助則擔任執行副領隊。（資料照）後藤光尊（左）升任悍將一軍總教練，林威助則擔任執行副領隊。（資料照）

〔記者吳清正／台北報導〕富邦悍將球團人事大地震，領隊林華韋和總教練陳金鋒雙雙去職，分別轉任顧問和董事長特助。由陳昭如接任領隊，後藤光尊接任總教練，希望在新團隊帶領下，首度打進台灣大賽、贏得總冠軍。

富邦悍將歷年戰績富邦悍將歷年戰績

陳金鋒2022年帶領富邦悍將二軍奪得冠軍，去年升任一軍總教練，戰績排名第5，只贏過剛成軍的台鋼雄鷹，今年落居最後1名，未能突破富邦悍將總教練任期不超過2年的「宿命」。

富邦於2017年從剛贏得總冠軍的義大犀牛接手球隊，但是當年戰績就落到最後的第4名，此後幾乎都在後段班浮沈，只在2018年以年度第3取得季後賽外卡，但是挑戰賽敗給統一獅，2019年雖然年度勝率第1，上、下半季都排名第2，依當時賽制未能取得台灣大賽門票。

後藤掌悍將

球團第6任主帥

由於接手球隊後戰績不佳，富邦悍將頻更換總教練，明年是球團史上第10個球季，後藤光尊已經是第6任總教練。

中職近年來日式球風當道，連續兩年由日籍總教練贏得總冠軍，分別是去年中信兄弟平野惠一和今年樂天桃猿古久保健二，而2021、22年帶領中信兄弟達成2連霸的林威助，也是高中就到日本接受日本棒球的薰陶。

林威助去年10月接任富邦悍將副領隊兼農場主管，這波人事異動中升任執行副領隊，將承擔更多責任，同時聘請球團史上第1位日籍總教練後藤光尊，希望以日式球風徹底改造球隊體質，達成總冠軍的「悲願」。

