自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

人物側寫》林威助引路來台 平野vs.後藤明年有機會對決

2025/11/07 05:30

平野惠一 （資料照）平野惠一 （資料照）

〔記者吳清正、龔乃玠／台北報導〕富邦悍將走馬上任的新教頭後藤光尊，和中信兄弟總教練平野惠一在日職球員時期不僅當過隊友，更有著同梯的內野競爭關係，這兩人被昔日戰友林威助找來台任教，命運的安排，後藤、平野明年有機會在中職戰場領軍對抗。

後藤光尊升任富邦悍將一軍總教練。（資料照）後藤光尊升任富邦悍將一軍總教練。（資料照）

後藤和平野都從歐力士啟蒙，也一起並肩作戰。後藤雖然在2001年日職選秀會第10輪才吊車尾被歐力士隊選上，一軍生涯長達16年，還曾經在獨立聯盟兼任監督和選手，直到45歲才真正從球員身份引退。

後藤光尊檔案後藤光尊檔案

後藤雖然選秀順位不高，生涯第1個球季的2002年就在歐力士隊開幕戰先發，擔任指定打擊第6棒。本職是內野手的後藤光尊能守二壘、三壘和游擊，並有一雙快腿，逐漸成為歐力士主力，曾經8次單季出賽超過100場。

平野在2006年追外野飛球重傷，2007年季後被交易到阪神虎，至於後藤到2012年都是歐力士固定二壘手，但在該年成績下滑，歐力士在2013年將行使FA的平野惠一挖回來，當時日媒以「受勁敵刺激，後藤心中之火再燃起」凸顯雙方在球員時期的競爭關係。

2014年後藤光尊被交易到樂天隊，15年還出賽117場，16年季後從日職引退，19年回到暌違5年的老東家歐力士隊，擔任二軍守備兼跑壘教練，隔年升任一軍打擊教練。

2022年後藤光尊出任獨立聯盟石川隊監督，就任記者會上宣布將兼任選手，並表示決定重返球場是受到他所崇拜的鈴木一朗的啟發。2024年12月接受剛到富邦的林威助邀請來台助教。

如今平野和後藤先後都因被林威助找來台灣執教，因緣際會之下，分別掌領2大金控球隊，如果今年二連霸失利的平野能保位成功，明年中職「平野vs.後藤」的對決會相當有話題。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中