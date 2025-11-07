人物側寫》林威助引路來台 平野vs.後藤明年有機會對決

平野惠一 （資料照）

〔記者吳清正、龔乃玠／台北報導〕富邦悍將走馬上任的新教頭後藤光尊，和中信兄弟總教練平野惠一在日職球員時期不僅當過隊友，更有著同梯的內野競爭關係，這兩人被昔日戰友林威助找來台任教，命運的安排，後藤、平野明年有機會在中職戰場領軍對抗。

後藤和平野都從歐力士啟蒙，也一起並肩作戰。後藤雖然在2001年日職選秀會第10輪才吊車尾被歐力士隊選上，一軍生涯長達16年，還曾經在獨立聯盟兼任監督和選手，直到45歲才真正從球員身份引退。

後藤光尊檔案

後藤雖然選秀順位不高，生涯第1個球季的2002年就在歐力士隊開幕戰先發，擔任指定打擊第6棒。本職是內野手的後藤光尊能守二壘、三壘和游擊，並有一雙快腿，逐漸成為歐力士主力，曾經8次單季出賽超過100場。

平野在2006年追外野飛球重傷，2007年季後被交易到阪神虎，至於後藤到2012年都是歐力士固定二壘手，但在該年成績下滑，歐力士在2013年將行使FA的平野惠一挖回來，當時日媒以「受勁敵刺激，後藤心中之火再燃起」凸顯雙方在球員時期的競爭關係。

2014年後藤光尊被交易到樂天隊，15年還出賽117場，16年季後從日職引退，19年回到暌違5年的老東家歐力士隊，擔任二軍守備兼跑壘教練，隔年升任一軍打擊教練。

2022年後藤光尊出任獨立聯盟石川隊監督，就任記者會上宣布將兼任選手，並表示決定重返球場是受到他所崇拜的鈴木一朗的啟發。2024年12月接受剛到富邦的林威助邀請來台助教。

如今平野和後藤先後都因被林威助找來台灣執教，因緣際會之下，分別掌領2大金控球隊，如果今年二連霸失利的平野能保位成功，明年中職「平野vs.後藤」的對決會相當有話題。

