體育 即時新聞

旅日樂天3台將 今把桃園當主場

2025/11/07 05:30

亞職交流賽賽程表亞職交流賽賽程表

〔記者龔乃玠／桃園報導〕桃園市亞洲職棒交流賽今晚開戰，由日職樂天金鷲率先對上韓職KT巫師隊，雖然台灣大賽冠軍樂天桃猿明晚才亮相，金鷲的3位台灣好手宋家豪、蕭齊和陽柏翔都可望上陣，其中蕭齊和陽柏翔職業生涯首度在家鄉獻技，兩人都感到興奮，希望能繳出好表現。

旅日樂天金鷲的三名台將宋家豪（右起）、陽柏翔與蕭齊將隨隊出賽。（記者陳志曲攝）旅日樂天金鷲的三名台將宋家豪（右起）、陽柏翔與蕭齊將隨隊出賽。（記者陳志曲攝）

陽柏翔、蕭齊

首度回台獻技

桃猿上週才奪下台灣大賽冠軍，總教練古久保健二昨晚出席晚宴，雙雙收到金鷲教頭三木肇、KT巫師教頭李強喆的祝賀，古久保直言，這次桃猿會以年輕選手為主體，讓他們學習每個國家的文化，促進三國交流。雖然是交流賽，李強喆表示，一定會拿出最好表現，全力拿下勝利。

這次交流賽日韓代表團多達150人，樂天棒球隊社長森井誠之強調，這次交流賽是今年賽事和訓練的驗收機會，讓年輕選手感受國際賽強度，這對提升球隊戰力來說很重要。

宋家豪相隔6年回台灣獻技，蕭齊和陽柏翔則是職業生涯第一次，其中，20歲的陽柏翔今年有個豐收球季，不僅在10月3日對西武獅初登場，一軍首打席就擊出生涯首安，這趟交流賽他把紀念球帶回台灣，希望能送給家人。

陽柏翔回憶接到上一軍通知的那一天，早上8點他還在睡覺，球隊經理要他去總教練室，「我以為做錯事，結果才知道是要去一軍，第一打席就能敲安滿開心的，讓家人感到驕傲。」

陽柏翔也希望在交流賽展現實力，「我的守備和腳程比較會讓人注意到，這是我的優點，打擊則是還在慢慢磨練，希望有好的表現。」

