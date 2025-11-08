亞職交流賽》金鷲把舞台做給陽柏翔 首安感想被靜音

樂天金鷲台將陽柏翔昨先發2棒守二壘，6局上跑出內野安打。（桃園市政府提供）

20歲潛力股 跑出內野安打

〔記者龔乃玠、徐正揚／桃園報導〕亞洲職棒交流賽昨在桃園開打，日職樂天金鷲20歲小將陽柏翔首戰就「跑」出職棒生涯在台灣球場的首安，可惜金鷲未能延續攻勢，終場1：1跟韓職KT巫師握手言和，今晚金鷲強碰台灣大賽冠軍隊樂天桃猿，總教練三木肇預告宋家豪、蕭齊將登板，希望2人能在台灣球迷前投出好表現。

金鷲首戰先發打線就派陽柏翔擔任二棒二壘手，前2打席分別擊出投手前滾地球、游擊高飛球，5局上他則出現守備瑕疵，眼看能把落在二壘後方的德州安打沒收，球進到手套仍掉出來，讓對方跑回追平分。6局上陽柏翔面對最速153公里的左投金庸柱，一度面臨2好0壞的落後球數，仍擊出投手前的滾地球，用飛快腳程跑出內野安打，這一安別具意義。

請繼續往下閱讀...

樂天在8局上用短打將跑者推進至二壘，將機會做給陽柏翔，可惜他擊出三壘高飛球出局，沒能送回致勝分。三木肇直言，畢竟是在台灣，原本期待陽柏翔打回分數，但他好像太用力了，「明天他還會上場，希望他繼續加油。」

陽柏翔今年日職首年在二軍出賽75場，有61支安打，打擊率2成37，升上一軍首打席就敲安，三木肇認為，「雖然身材嬌小，但球隊看好他的打擊和腳程，明年會有更多機會。」

今對決桃猿

預告宋家豪、蕭齊登板

美中不足的是，陽柏翔雖是昨唯一出賽的台灣球員，但3隊在開打前達成共識，賽後僅兩隊總教練和單場MVP出席記者會，台媒透過主辦單位協調無效，無法得知首安感想。金鷲賽後不安排其他球員受訪，比賽途中則按日職的運作模式，先後提供日媒擊出三壘安打的吉野創士、投5局只失1分的先發投手古賀康誠說法，台媒只能「參考」日媒報導後寫稿。

巫師隊教頭李強喆表示，因為是台灣的主場，今天會在飯店看轉播觀察，「會跟選手說要集中精神，打出一場好比賽。」

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法