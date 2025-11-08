自由電子報
體育 即時新聞

宋家豪旅日關鍵年 拚本土洋將資格

2025/11/08 05:30

宋家豪明年球季若登錄滿138天，將取得不受洋將名額限制的自由球員資格。 （桃園市政府提供）宋家豪明年球季若登錄滿138天，將取得不受洋將名額限制的自由球員資格。 （桃園市政府提供）

〔記者徐正揚／桃園報導〕暌違6年再隨樂天金鷲來台，宋家豪非常開心可以回來展現他在異地努力的成果，對於明年可望取得不佔外籍球員名額的自由球員資格，他表示，沒有想過有機會可以觸碰到這個規則，他會以此為目標繼續前進。

宋家豪（左）盡地主之誼，請金鷲隊友喝手搖飲。（取自樂天金鷲官網）宋家豪（左）盡地主之誼，請金鷲隊友喝手搖飲。（取自樂天金鷲官網）

宋家豪於2019年季前隨樂天來台與Lamigo桃猿打2場交流賽，在第1戰第9局投1局無失分，幫助樂天以3：1獲勝，今年季後再隨樂天來台比賽，33歲的他表示，想到當年是剛旅日的菜鳥，現在是帶學弟的大學長，不禁笑說：「歲月不饒人，年紀也慢慢在前面了。」

8月傷癒復出

努力找回右腳肌力

宋家豪今年季前接受右膝外側半月板縫合手術，8月底才在一軍傷癒復出，本季只出賽10場、投9.2局，他指出，兩隻腳的肌力在開完刀後落差很大，開刀後3個月一直努力把右腳肌力練起來，再搭配上半身的投球與協調性，雖然花了很長時間才回到一軍，至少已經踏出第一步，即使受傷也不要放棄任何可以回到場上的機會。

登錄剛滿7年

最快明年季後達標

日職規定，外籍球員若在一軍登錄滿8個球季（每季至少登錄145天），可取得不受洋將名額限制的自由球員資格，今年雖是宋家豪在一軍的第9年，但登錄天數才滿7季又7天，要挑戰明年補足138天的「自由身」，他表示，沒想到可以在日本待那麼久，覺得自己蠻幸運的，以身體健康為前提去準備明年球季，明年3月的經典賽就順其自然。

