亞職交流賽》向台灣球迷許願 辰己今晚想登板

辰己涼介向球團請纓來台，想完成與台灣球迷的約定。（桃園市政府提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天金鷲球星辰己涼介去年世界12強冠軍戰前豪語「輸台灣就改當投手」，為了兌現諾言，特別向球團請纓要來台灣打亞洲職棒交流賽，即便金鷲球團不允許他上投手丘，辰己希望台灣球迷助一臂之力，讓他獲得今晚台日樂天戰的登板機會。

金鷲球星 兌現12強賽承諾

日本隊去年12強輸台灣後，球迷高度關注辰己何時轉任投手，富邦悍將江國豪更送上手套，而辰己把這個手套帶來台灣，隨時準備登板，「我去年跟台灣球迷有這個約定（輸了當投手），自己想要說到做到，但球團有說不能投球，只能看球隊的安排。」

以年輕選手為主的亞洲職棒交流賽，28歲的辰己是少數的實績戰將，12強的意外插曲為他搏得不少來自台灣的關注度，合計有6.7萬粉絲追蹤的個人instagram，辰己估算約有超過一半的追蹤者都是台灣球迷，「可能比仙台（金鷲主場地）的球迷還要多。」

回顧去年世界12強的冠軍戰，辰己認為台灣隊水準提升很多，每個人能力都很好，心理層面也有提升，在那麼大的場面都能有好表現。辰己仍抱持這次的交流賽有機會登板的希望，期望台灣球迷能助他一臂之力，「如果台灣球迷能在觀眾席喊我的名字，要我上去投球，搞不好我可能會從外野走上投手丘投球。」

