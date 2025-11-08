自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

亞職交流賽》向台灣球迷許願 辰己今晚想登板

2025/11/08 05:30

辰己涼介向球團請纓來台，想完成與台灣球迷的約定。（桃園市政府提供）辰己涼介向球團請纓來台，想完成與台灣球迷的約定。（桃園市政府提供）

〔記者龔乃玠／桃園報導〕樂天金鷲球星辰己涼介去年世界12強冠軍戰前豪語「輸台灣就改當投手」，為了兌現諾言，特別向球團請纓要來台灣打亞洲職棒交流賽，即便金鷲球團不允許他上投手丘，辰己希望台灣球迷助一臂之力，讓他獲得今晚台日樂天戰的登板機會。

金鷲球星 兌現12強賽承諾

日本隊去年12強輸台灣後，球迷高度關注辰己何時轉任投手，富邦悍將江國豪更送上手套，而辰己把這個手套帶來台灣，隨時準備登板，「我去年跟台灣球迷有這個約定（輸了當投手），自己想要說到做到，但球團有說不能投球，只能看球隊的安排。」

以年輕選手為主的亞洲職棒交流賽，28歲的辰己是少數的實績戰將，12強的意外插曲為他搏得不少來自台灣的關注度，合計有6.7萬粉絲追蹤的個人instagram，辰己估算約有超過一半的追蹤者都是台灣球迷，「可能比仙台（金鷲主場地）的球迷還要多。」

回顧去年世界12強的冠軍戰，辰己認為台灣隊水準提升很多，每個人能力都很好，心理層面也有提升，在那麼大的場面都能有好表現。辰己仍抱持這次的交流賽有機會登板的希望，期望台灣球迷能助他一臂之力，「如果台灣球迷能在觀眾席喊我的名字，要我上去投球，搞不好我可能會從外野走上投手丘投球。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中