猿全季票房近3億元 林智平帶財MVP

林智平在季後挑戰賽第4戰敲出關鍵3分砲，助猿隊扭轉乾坤晉級台灣大賽，最後奪冠。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕今年樂天桃猿勇奪球團史首座總冠軍，全年度票房收入近3億元創隊史新高，面子、裡子都有了，堪稱大豐收的一年。

踩獅晉級奪冠

關鍵一轟值5000萬

樂天在例行賽票房收入逾2億元，季後挑戰賽G2唯一1場桃園主場，賣出1萬8000人滿座，G4樂天老將林智平棒打統一獅守護神陳韻文，一棒3分砲扳平戰局，延長賽再靠隊長林立敲出勝利打點安打闖進台灣大賽，當時就有球迷戲稱，「林智平這一棒價值5000萬元。」這句話確實到位，日本樂天集團進軍中職6年奪首冠的感動更是無價。

樂天在台灣大賽G3大巨蛋主場湧入3萬7088人，G4桃園主場再次催出1萬8000人滿座，這兩場票房收入粗估就破5000萬元，加上例行賽和季後挑戰賽，樂天全年度票房收入直逼3億元大關，寫下隊史新高紀錄。

票房止跌回升

比去年成長至少3倍

事實上，2023年樂天主場的場均觀眾人數7169人高居全聯盟第一，例行賽票房收入逾1.3億元同樣位居榜首，只是去年沒有「吃」到多少大巨蛋紅利，主場觀眾人數只成長不到2%，遠不如各隊30%至50%的成長幅度，一整季票房收入反倒落入B段班，今年止跌回升，樂天主場場均飆升至9968人，例行賽加上3場季後賽主場，整體票房收入較上季成長至少3倍。

