悍猿已端出合約 范國宸、林承飛不行使FA

林承飛（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職自由球員（FA）申請行使昨截止，富邦悍將范國宸、樂天桃猿林承飛都決定續留原母隊，今年季後確定有3名球員投入FA市場，包括樂天投手黃子鵬，統一獅捕手林岱安和外野手蘇智傑。

范國宸（資料照）

猿開出3年合約留阿飛

本季行使FA球員

30歲的范國宸本季出賽100場繳2成75打擊率，另有13轟和49分打點，攻擊火力穩定輸出，若行使FA應該有一定行情，只是他在截止日宣布放棄行使，並發文溫情喊話，「我決定繼續留富邦拚戰，和教練、隊友一起拚富邦的榮耀！」悍將球團表示，在范國宸取得FA資格即與他積極談約，目前已達成合約共識，細節確認後再一併公布。

28歲的林承飛本季敲出7轟、打下26分打點，打擊率2成39，連兩年取得FA資格他都未行使，樂天副領隊礒江厚綺表示，近期與林承飛經紀人多次面談，並開出3年複數年合約且已達成共識，期許他續留後打出好成績，繼續帶領陣中年輕球員。

FA市場三A咖

都不只獲一隊關注

今年季後FA3大咖出列，黃子鵬、林岱安、蘇智傑都有不只一支球隊關注，所屬球隊也都已端出複數年合約全力留人。礒江厚綺說，球團肯定黃子鵬的長期貢獻，在國家隊也有所發揮，希望他能留下來。

