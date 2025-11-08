自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

悍猿已端出合約 范國宸、林承飛不行使FA

2025/11/08 05:30

林承飛（資料照）林承飛（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕中職自由球員（FA）申請行使昨截止，富邦悍將范國宸、樂天桃猿林承飛都決定續留原母隊，今年季後確定有3名球員投入FA市場，包括樂天投手黃子鵬，統一獅捕手林岱安和外野手蘇智傑。

范國宸（資料照）范國宸（資料照）

猿開出3年合約留阿飛

本季行使FA球員本季行使FA球員

30歲的范國宸本季出賽100場繳2成75打擊率，另有13轟和49分打點，攻擊火力穩定輸出，若行使FA應該有一定行情，只是他在截止日宣布放棄行使，並發文溫情喊話，「我決定繼續留富邦拚戰，和教練、隊友一起拚富邦的榮耀！」悍將球團表示，在范國宸取得FA資格即與他積極談約，目前已達成合約共識，細節確認後再一併公布。

28歲的林承飛本季敲出7轟、打下26分打點，打擊率2成39，連兩年取得FA資格他都未行使，樂天副領隊礒江厚綺表示，近期與林承飛經紀人多次面談，並開出3年複數年合約且已達成共識，期許他續留後打出好成績，繼續帶領陣中年輕球員。

FA市場三A咖

都不只獲一隊關注

今年季後FA3大咖出列，黃子鵬、林岱安、蘇智傑都有不只一支球隊關注，所屬球隊也都已端出複數年合約全力留人。礒江厚綺說，球團肯定黃子鵬的長期貢獻，在國家隊也有所發揮，希望他能留下來。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中