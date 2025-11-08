「謝謝羽球給我的一切」 小戴正式宣告退休

戴資穎昨在社群網站正式宣布退役，圖為她去年忍傷出戰巴黎奧運，賽後含淚向球迷揮手。 （資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的戴資穎在今年左膝、右膝先後進行手術，昨晚在社群網站正式宣布退役，這一枚超級震撼彈，令不少球迷不捨，但也只能給予小戴祝福。小戴說：「戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進！」

堪稱台灣驕傲的戴資穎，曾高居世界球后長達214週，拿過亞運金牌、奧運銀牌、世錦賽銀牌，在BWF巡迴賽更斬獲超過30座冠軍，以及4次在年終總決賽封后，讓台灣掀起羽球熱潮。

巴黎奧運拚了命

難忘當時的痛

只是，長年的征戰，戴資穎累積不少傷勢，在去年巴黎奧運就帶傷上陣，卻在小組賽失利。小戴坦言，去年對她而言深受打擊，「在巴黎奧運我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」

左右膝先後手術

已能正常運動

不僅拚巴黎奧運，戴資穎奧運後又帶傷征戰BWF巡迴賽，可惜結果不如預期，接著進入無限期休兵，直到最近做出重大決定，在昨晚正式對外公開。戴資穎表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場，替我加油！」

未來仍待規劃

體驗「不用鬧鐘」

戴資穎今年先後左腳、右腳都進行手術，她感謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，以及周文毅醫師的神手，讓她的膝蓋能完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。最後，戴資穎表示，「退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進！」

