自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

「謝謝羽球給我的一切」 小戴正式宣告退休

2025/11/08 05:30

戴資穎昨在社群網站正式宣布退役，圖為她去年忍傷出戰巴黎奧運，賽後含淚向球迷揮手。 （資料照）戴資穎昨在社群網站正式宣布退役，圖為她去年忍傷出戰巴黎奧運，賽後含淚向球迷揮手。 （資料照）

〔記者林岳甫／台北報導〕31歲的戴資穎在今年左膝、右膝先後進行手術，昨晚在社群網站正式宣布退役，這一枚超級震撼彈，令不少球迷不捨，但也只能給予小戴祝福。小戴說：「戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進！」

堪稱台灣驕傲的戴資穎，曾高居世界球后長達214週，拿過亞運金牌、奧運銀牌、世錦賽銀牌，在BWF巡迴賽更斬獲超過30座冠軍，以及4次在年終總決賽封后，讓台灣掀起羽球熱潮。

巴黎奧運拚了命

難忘當時的痛

只是，長年的征戰，戴資穎累積不少傷勢，在去年巴黎奧運就帶傷上陣，卻在小組賽失利。小戴坦言，去年對她而言深受打擊，「在巴黎奧運我的腳不知道能不能夠順利上場比賽，只知道拚了命，也想要站上場爭取那幾乎不可能獲勝的機會。因為別人沒有放棄我，我更不能放棄自己…當時的痛…和無能為力…是我這輩子永遠都不會忘記的！」

左右膝先後手術

已能正常運動

不僅拚巴黎奧運，戴資穎奧運後又帶傷征戰BWF巡迴賽，可惜結果不如預期，接著進入無限期休兵，直到最近做出重大決定，在昨晚正式對外公開。戴資穎表示，「我想謝謝大家在這段時間裡的關心和支持，我要在這裡正式宣佈退役，謝謝你們陪我一起走過各個大大小小的比賽，一起度過每一個高峰和低潮，一起哭也一起笑，後期更是有非常多人和我一起到比賽現場，替我加油！」

未來仍待規劃

體驗「不用鬧鐘」

戴資穎今年先後左腳、右腳都進行手術，她感謝國訓中心和協會給予的支援和照顧，以及周文毅醫師的神手，讓她的膝蓋能完整修復，在未來的生活裡繼續正常活動及運動。最後，戴資穎表示，「退役後還沒有規劃好要做什麼事情，是時候可以開始體驗不用鬧鐘叫醒我的生活了。謝謝羽毛球帶給我的一切，戴資穎的羽球世代正式劃下句點，希望戴資穎的精神能夠陪伴你們繼續前進！」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中