自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

TPBL》特攻外線卡彈 夢想家2連勝

2025/11/08 05:30

高柏鎧斬獲15分，為隊上次高。 （TPBL提供）高柏鎧斬獲15分，為隊上次高。 （TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨靠馬建豪攻下全隊最佳17分，當家中鋒高柏鎧挹注15分、14籃板，聯手以92：87力退新北中信特攻，收下2連勝。

夢想家馬建豪從板凳出發，拿下全隊最高17分。 （TPBL提供）夢想家馬建豪從板凳出發，拿下全隊最高17分。 （TPBL提供）

馬建豪攻17分

高柏鎧拿15分

夢想家週三以1分差險勝新竹攻城獅，昨延續士氣開賽就拉出12：3攻勢，上半場多點開花共9人有分數進帳，前兩節打完握有54：42領先，易籃後一度將分差擴大至21分，末節特攻吹起反攻號角，最後31秒內馬外線破網，助隊追到只剩3分差，但隨後湯普金斯2罰俱中，夢想家成功捍衛主場。

簡浩歸功情蒐、

子弟兵有拚勁

馬建豪此役替補上陣拿下全隊最高17分，另有7籃板，主控蔣淯安挹注13分、5助攻，他提到，「教練團和隊友都提醒我要保持侵略性，我上場就是把自己的特色發揮出來，慢慢調整狀態。」夢想家開季陷入3連敗低潮，昨主場迎來本季首度連勝，主帥簡浩肯定子弟兵表現，表示團隊除執行賽前情蒐準備，在場上也展現拚勁，是此役能贏球的關鍵。

特攻在客場終止2連勝，昨以內馬22分最佳，馬可攻下18分、10籃板，阿巴西19分、5助攻、3抄截，他季前受到腳踝傷勢所擾，接下來將出征世界杯資格賽，「目前身體狀態大概恢復50%，但上了場我就是全力以赴。」特攻主帥莫米爾指出，此役對手戰術執行出色，團隊則是有太多空檔沒有把握，外線命中率僅26.2%，「我們不是被對手打敗，是輸給了自己。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中