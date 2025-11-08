TPBL》特攻外線卡彈 夢想家2連勝

高柏鎧斬獲15分，為隊上次高。 （TPBL提供）

〔記者盧養宣／台中報導〕福爾摩沙夢想家昨靠馬建豪攻下全隊最佳17分，當家中鋒高柏鎧挹注15分、14籃板，聯手以92：87力退新北中信特攻，收下2連勝。

夢想家馬建豪從板凳出發，拿下全隊最高17分。 （TPBL提供）

馬建豪攻17分

高柏鎧拿15分

夢想家週三以1分差險勝新竹攻城獅，昨延續士氣開賽就拉出12：3攻勢，上半場多點開花共9人有分數進帳，前兩節打完握有54：42領先，易籃後一度將分差擴大至21分，末節特攻吹起反攻號角，最後31秒內馬外線破網，助隊追到只剩3分差，但隨後湯普金斯2罰俱中，夢想家成功捍衛主場。

簡浩歸功情蒐、

子弟兵有拚勁

馬建豪此役替補上陣拿下全隊最高17分，另有7籃板，主控蔣淯安挹注13分、5助攻，他提到，「教練團和隊友都提醒我要保持侵略性，我上場就是把自己的特色發揮出來，慢慢調整狀態。」夢想家開季陷入3連敗低潮，昨主場迎來本季首度連勝，主帥簡浩肯定子弟兵表現，表示團隊除執行賽前情蒐準備，在場上也展現拚勁，是此役能贏球的關鍵。

特攻在客場終止2連勝，昨以內馬22分最佳，馬可攻下18分、10籃板，阿巴西19分、5助攻、3抄截，他季前受到腳踝傷勢所擾，接下來將出征世界杯資格賽，「目前身體狀態大概恢復50%，但上了場我就是全力以赴。」特攻主帥莫米爾指出，此役對手戰術執行出色，團隊則是有太多空檔沒有把握，外線命中率僅26.2%，「我們不是被對手打敗，是輸給了自己。」

