轉隊首秀飆分 J格林「陽陽」得意

J.格林首度披上太陽戰袍出賽，就狂飆全場最高29分。（路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕傷癒復出的J.格林昨首度披上太陽戰袍出賽，就用全場最高29分向主場球迷自我介紹，單場轟進6顆三分球更寫下隊史球員首秀紀錄，幫助球隊以115：102賞陣容殘缺的快艇3連敗。

6顆三分球 隊史首秀紀錄

J.格林在2021年選秀會被火箭用榜眼挑中，被視為重建基石，只是他在今夏的重磅交易成為球隊向太陽換來杜蘭特的籌碼。

由於在季前訓練營弄傷右大腿，J.格林因此缺席開季前8戰，但久未出賽的他身手不見鏽跡，全場20投10中，29分更是自1992年巴克利37分後的隊史首秀新高，他說：「我興奮到午覺根本睡不著，只想趕快回到球場，很開心能在場上打球。」

布克有24分進帳，他與J.格林組成的「後場雙槍」將是太陽本季力爭上游的關鍵。而對於兩人的首次配合，J.格林說：「我很喜歡跟他打球，現在團隊的打法讓進攻空間拉得很大，讓我們能有很多三分球出手機會，也能讓我們打得更快速。」

快艇少了哈登、雷納德，畢爾在今夏轉隊後首度回到鳳凰城的表現乏善可陳，14投2中只拿2分，還被現場球迷噓爆，但他豁達地說：「我享受曾在這打球的時光，沒有任何怨言，噓聲就只是比賽的一部份。」

